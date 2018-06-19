Tolga iddiası!

Teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda sarı-kırmızılı yöneticilerinin önümüzdeki günlerde Galatasaray ile masaya oturması bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor’un, Galatasaray’da forma giyen Tolga Ciğerci için harekete geçtiği iddia edildi. Şuana kadar resmi olarak Gallen takımından orta saha oyuncusu Danijel Alexsic’i renklerine bağlayan Malatya temsilcisi, teknik direktör Erol Bulut’un verdiği rapor doğrultusunda Tolga Ciğerci transferini yaparak orta sahayı güçlendirmek istiyor. Orta sahanın sağında ve solunda da görev yapabilen Ciğerci Hertha BSC II, Borussia Mönchengladbach II, Wolfsburg, VfL Wolfsburg II, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg U17, VfL Wolfsburg U19 ve Hertha Berlin takımlarının formalarını giydikten sonra 8 Ağustos 2016’da Galatasaray’a transfer oldu.

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