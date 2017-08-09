09 Ağustos 2017 Çarşamba

Tokat için ter dökecek

Yeni Malatyaspor’un kalesini 5 sezon koruyan 38 yaşındaki tecrübeli kaleci Vedat Kapurtu, 2. lig takımı Tokatspor’a transfer oldu.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:47
Tokat için ter dökecek

 2011-2012 sezonunda Göztepe’den transfer edilen Vedat, Malatya ekibinde 5 yıl boyunca kalesini başarıyla koruyarak camianın beğenisini kazanmıştı. Kişiliği ve çalışkanlığıyla profesyonel futbolcular için önemli bir örnek teşkil eden Vedat Kapurtu ile Süper Lig’de de devam etme kararı alan sarı-siyahlı yönetim, daha sonra başarılı kaleci ile yolları ayırmıştı. 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Tokatspor’a transfer olan Vedat, Türkiye’de transfer yapan en yaşlı kalecilerden birisi olma unvanını da eline geçirmiş oldu. Tecrübeli eldiven Vedat Kapurtu Evkur Yeni Malatyaspor kariyerinde 82 resmi müsabakaya çıktı.

İHA
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