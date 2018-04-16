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T.M. Akhisarspor’da Marvin Emnes ile yollar ayrıldı

Teleset Mobilya Akhisarspor sezon başında İngiltere Premier Lig’den transfer ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzalattığı Marvin Emnes ile yollarını ayırdı.Sezonun ilk devresinde bekleneni veremeyince Teknik Direktör Okan Buruk tarafından devre...

T.M. Akhisarspor’da Marvin Emnes ile yollar ayrıldı

Teleset Mobilya Akhisarspor sezon başında İngiltere Premier Lig’den transfer ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzalattığı Marvin Emnes ile yollarını ayırdı.Sezonun ilk devresinde bekleneni veremeyince Teknik Direktör Okan Buruk tarafından devre...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:38
T.M. Akhisarspor’da Marvin Emnes ile yollar ayrıldı

Teleset Mobilya Akhisarspor sezon başında İngiltere Premier Lig’den transfer ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzalattığı Marvin Emnes ile yollarını ayırdı.

Sezonun ilk devresinde bekleneni veremeyince Teknik Direktör Okan Buruk tarafından devre arasında kadro dışı bırakılan ve ikinci devreden itibaren U21 takımı ile idmanlara çıkan Hollandalı Marvin Emnes’in, tek taraflı olarak sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

29 yaşındaki santrfor oyuncusu Marvin Renato Emnes, yeşil-siyah forma ile çıktığı 7 Süper Lig maçında 293 dakika, 2 Türkiye Kupası maçında 180 dakika oynamış ve gol şansı bulamamıştı.
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