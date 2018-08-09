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Tırmanışçı milliler kampta

Spor Tırmanış Minikler Milli Takımı Azerbaycan'da düzenlenecek olan bölgesel turnuva öncesi hazırlıklarını Sivas'ta sürdürüyor. Spor Tırmanış Milli Takımı Azerbaycan'da düzenlenecek turnuva öncesi antrenmanlarına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan spor salonunda başladı. Azerbaycan'da düzenlenecek turnuva öncesi milli takım 18 sporcu ile kampa girdi. Kamptaki sporcuların arasından seçilecek 4 sporcu önümüzdeki aylarda Azerbaycan'da düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.

Tırmanışçı milliler kampta

Spor Tırmanış Minikler Milli Takımı Azerbaycan'da düzenlenecek olan bölgesel turnuva öncesi hazırlıklarını Sivas'ta sürdürüyor. Spor Tırmanış Milli Takımı Azerbaycan'da düzenlenecek turnuva öncesi antrenmanlarına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan spor salonunda başladı. Azerbaycan'da düzenlenecek turnuva öncesi milli takım 18 sporcu ile kampa girdi. Kamptaki sporcuların arasından seçilecek 4 sporcu önümüzdeki aylarda Azerbaycan'da düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:32
Tırmanışçı milliler kampta

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir Cumhuriyet Üniversitesi'nin imkanları genç sporculara tahsis ettiklerini belirterek, "Antrenmanlarımız iki haftadır Sivas'ta devam ediyor. Çok çalışkan bu işi severek yapan gençlerimiz burada kamptalar. Ben federasyonumuz adına üniversitemizin bu imkanlarını gençlere teslim ettiği için rektör hocamıza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Milli Takım Antrenörü Yahya Koç ise,"Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Dağcılık federasyonunun iş birliği içinde yapmış olduğu milli takımın hazırlık ve gelişim kampını yapıyoruz. Burada kampta olan sporcular Türkiye'nin en iyi ve en başarılı sporcuları. Türkiye'nin her yerinden antrenman çalışmalarını yapmak üzere Sivas'a geldiler. Buradan seçilmiş sporcular yurt dışındaki yarışmalarda ülkemizi temsil edecekler" diye konuştu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da üniversitede genç sporcuları ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek,"İki grup genç sporcu arkadaşımız geldi. Üniversitemizde çalışmalarımız yaptılar. Birinci grup çalışmalarını tamamladılar. İkinci grup ise çalışmalarını sürdürüyor. Umuyoruz ki memnun kalmışlardır. Bundan sonra da bu tür faaliyetlere devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
TırmanışçıMilliler Kampı
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