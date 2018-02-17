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Timsah kötü seriyi bozmak istiyor 

Bursaspor, ligin 22. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek, ligdeki 7 maçlık galip gelememe serisini bozmak istiyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Arjantinli yıldız Batalla da yarın forma giyebilecek. 

Timsah kötü seriyi bozmak istiyor 

Bursaspor, ligin 22. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek, ligdeki 7 maçlık galip gelememe serisini bozmak istiyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Arjantinli yıldız Batalla da yarın forma giyebilecek. 

busabahh
busabahh
17 Şubat 2018 Cumartesi 13:51
Timsah kötü seriyi bozmak istiyor 

Spor Toto Süper Lig’de çıktığı son 7 maçta da galibiyete uzanamayan ve bu süreçte 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligdeki uzun süren galip gelememe serisini taraftarı önünde sonlandırmak isteyen Timsah, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

İlk karşılaşmayı Bursaspor kazanmıştı
Bursaspor, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile ilk kez ligin ilk yarısında karşılaşmıştı. Malatya’da oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlılar, 4-2’lik skorla kazanırken, goller ise Ekong, Batalla, Kembo ve Stancu’dan gelmişti.

En uzun kazanamama serisi Bursaspor’a ait
Yeşil-beyazlı takım, ligde 7 maçtır galip gelemeyerek, bu alanda ligin en uzun serisine sahip takım unvanını taşıyor. Le Guen’in öğrencileri, yarınki mücadeleden galibiyetle ayrılarak bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

Batalla sahalara dönüyor
Ev sahibi ekipte ligdeki son 3 maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen yıldız isim Pablo Batalla, hafta içi takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Deneyimli oyuncunun şans verilmesi halinde yarınki karşılaşmada forma giyebileceği bildirildi. Fransız çalıştırıcının Malatyaspor karşısındaki en büyük kozu da Batalla olacak.

Sow yine yok
Bursaspor’un devre arasında kiraladığı Senegalli yıldız Moussa Sow, sakatlığı dolayısıyla Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında forma giyememişti. Dubai’de tedavi gördüğü ve yarın Bursa’ya döneceği açıklanan Sow, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. 32 yaşındaki oyuncunun 23. haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray karşılaşmasında sahada yer alması bekleniyor.

Düdük Ali Palabıyık
Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporSpor Toto Süper LigYeni Malatyaspor
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