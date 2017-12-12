12 Aralık 2017 Salı

TFF’ye itiraz için görüntü listesi kabarık! Yönetim, Demirören ile görüşecek

Süper Lig ekibi E.Yeni Malatyaspor’da yönetim kurulunun takımın ligde oynadığı son maçlarda tartışmalı hakem kararlarının sıklaşması nedeniyle hatalı görülen kararları içeren görüntülerle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) itirazda bulunacağı bildirildi.

12 Aralık 2017 Salı 11:29
TFF’ye itiraz için görüntü listesi kabarık! Yönetim, Demirören ile görüşecek

  Ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılı kulüp, geçen cumartesi günkü Göztepe maçında hakem Ali Şansalan’ın bariz penaltıyı vermediğini belirterek, genç hakeme büyük tepki göstermişti. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, maçın ardından yaptığı açıklamada E.Yeni Malatyaspor’un maçlarında yaşanan hakem hatalarının son haftalarda dayanamayacakları boyuta ulaştığını ifade ederek federasyonu göreve çağırmıştı. Adil Gevrek yönetimi ligin ilk yarısında kalan son 2 maç öncesinde aynı tabloyla bir kez daha karşılaşmamak için sarı kırmızılı takımın geride kalan maçlarında yaşanan tartışmalı hakem kararlarının yer aldığı görüntüleri tek bir videoda toplayarak, TFF’ye sunacağı bildirildi.

LİSTEDE HANGİ MAÇLAR VAR?
  E.Yeni Malatyaspor’un federasyona vermeye hazırlandığı videoda, 2. haftada deplasmandaki D.G. Sivasspor maçında faul olduğu gerekçesiyle iptal edilen gol, 3. haftada iç sahadaki Antalyaspor maçındaki ele çarpan topun penaltı olarak değerlendirilmemesi, 7. haftada iç sahadaki A.Konyaspor maçında çizgiyi geçtiği için iptal edilen gol, 14. haftada deplasmanda oynanan T.M. Akhisar maçında ele çarpan topun penaltı olarak değerlendirilmemesi, 15. haftada iç sahada oynanan Göztepe maçında gole giden futbolcunun düşürülmesinin penaltı olarak değerlendirilmemesi gibi hakem kararlarının yer aldığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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