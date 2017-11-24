24 Kasım 2017 Cuma

TFF’nin Yıldırım ısrarı!

Süper Lig'de yeni haftanın hakemleri belli oldu. Buna göre haftanın önemli iki maçı olan Galatasaray-Alanyaspor maçını Hüseyin Göçek, Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesini ise Bülent Yıldırım yönetecek. Malatya’ya bu sezon 3. kez gelecek olan Yıldırım’ın yönettiği maçlarda ise sarı-kırmızılı takımın galibiyeti bulunmuyor.

24 Kasım 2017 Cuma 12:46
TFF’nin Yıldırım ısrarı!

  Süper Lig'de yeni haftanın hakemleri açıklandı. Yarın saat 16.30’da Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak Beşiktaş maçında hakem Bülent Yıldırım, yardımcıları Kemal Yılmaz, İsmail Şencan, ve Volkan Bayarslan görev alacak. Süper Lig’de daha önce Yeni Malatyaspor’un oynadığı Başakşehir ve Bursa maçlarında da düdük çalan tecrübeli hakem, Sarı-Kırmızılı takımın ligde 3. maçını yönetecek. Ankara bölgesi hakemi Yıldırım’ın yönettiği maçlarda kaplanların galibiyeti bulunmuyor. Bülent Yıldırım’ın yönettiği 36 maçta ise Beşiktaş 22 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Bu maçlarda Beşiktaşlı futbolculara toplamda 80 sarı kart ile 5 kırmızı kart gösteren Yıldırım, rakip futbolculara karşı ise 102 sarı kart ile 6 kırmızı kart kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar;

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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