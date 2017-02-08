Sadece 1 maçlığına takımı İstanbul’a çıkardığını açıklayan yönetim, Altınordu, Şanlıurfaspor ve hatta Elazığspor iç saha maçlarını da dışarıda oynatmak zorunda kalacak...

TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışı içersinde olan Yeni Malatyaspor, içinden çıkılamaz bir hale gelen iç saha maçlarıyla ilgili zor bir durumla karşı karşıya kaldı. İnönü Stadı’nın zeminini bahane ederek Denizlispor maçını Vodafone Arena’ya aldıran yönetim ve teknik heyet farkında olmadan büyük bir skandalın da fitilini ateşledi.

İŞTE O RAPORUN AYRINTILARI...

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri Yeni Malatyaspor’un bir iki iç saha maçını İstanbul’da oynama isteği üzerine İnönü Stadı’nı inceleme kararı aldı. Gelen heyet, Ankara’ya döndüğünde işin aslı ortaya çıktı. Yeni Malatyaspor Kulübü’ne Cuma günü bir yazı gönderen TFF, İnönü Stadı zeminin ara ekim, havalandırma, gübreleme, bakım ve diğer işlemlere ihtiyacı olduğunu, bunların da mevcut iklim şartlarında yapılamayacağını, havanın 14-15 santigrat derecelere çıkana kadar yani Nisan’ın 10’u tarihine gelene kadar müsabaka oynanmayacağını rapor etti. Bununla birlikte Yeni Malatyaspor’dan bir sonraki iç saha maçı Altınordu karşılaşması için farklı bir yer göstermesini talep eden TFF, temsilcimizden yarına kadar bildirim istedi.

HANGİ MAÇLAR DIŞARIDA OLACAK?

Yeni Malatyaspor’u asıl bekleyen tehlike ise Nisan’ın 10’una kadar hem yeni stadın bitirilemeyecek durumda olması hem de İnönü Stadı’nın TFF tarafından tabiri caizse kapatılmış olmasından dolayı iç saha maçlarında Malatya’nın yaklaşık 2,5 ay pasif duruma düşmesi oldu. Eğer TFF’nin verdiği karar değişmez ve yeni stat bir an önce bitirilmezse sarı kırmızılı takımımız Altınordu, Şanlıurfaspor ve hatta Elazığspor derbisini bile dışarıda oynamak durumunda kalacak. Malatyalılar bu durumda kendi şehir takımlarını unutmuş olacak. Şubat ve Mart aylarını kendi memleketinde oynayamadan geçirecek sarı kırmızılı camiada adeta taraftarın futbol sevgisi elinden alınmış olacak.

FATİH AVCI