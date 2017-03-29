29 Mart 2017 Çarşamba

TFF puan tablosunu güncelledi, Yeşilyurt geriledi... Liderlikten 3. sıraya düştüler!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta şampiyonluk için sezon başından dev bir bütçeyle yola çıkan Yeşilyurt Belediyespor, son 2 haftaya girilirken liderlik koltuğundan oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Araban’ın Adıyaman karşısında 3 – 1 öndeyken yarıda kalan maçının puanını güncelleyince milyonluk Yeşilyurt bitime 2 hafta kala üçüncü sıraya geriledi...

29 Mart 2017 Çarşamba 11:26
TFF puan tablosunu güncelledi, Yeşilyurt geriledi... Liderlikten 3. sıraya düştüler!

  Yeşilyurt Belediyespor, maç eksiği bulunan Gaziantep temsilcisi Araban Belediyespor’un 3 puanının federasyon tarafından verilmesinin ardından puan sıralamasında üçüncülüğe geriledi. Ligde geride kalan 24. Haftada sahasında Elazığ Yolspor’u yenip zirve takibini sürdüren Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor, rakiplerinden olan Araban Belediyespor’un 3-1 öndeyken yarıda kalan Adıyaman maçındaki 3 puanının tabloya yansıtılmasıyla bir basamak geriledi. Güncellenmiş puan tablosunda zirvenin 2 puan gerisinde kalan mavi beyazlılarda bu haberle moraller bozulurken, diğer taraftan da hafta sonu oynanacak Kahramanmaraş Sakarya maçının hazırlıklarına devam edildi. Küme düşen Sakarya ile deplasmanda karşılaşacak Yeşilyurt Belediyespor’da hedef galip gelip zirve takibini sürdürmek.

FATİH AVCI
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