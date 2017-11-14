Süper Lig’de 11 haftalık bölüm geride kalırken, bazı kulüpler ekonomik anlamda ödemeler noktasında sıkıntı yaşamaya başladı. 4 büyükler başta olmak üzere bazı Anadolu takımları maaş ve prim ödemelerini geciktirirken, sorunun asıl kaynağının TFF olduğu ortaya çıktı.

“27 MİLYONA YAKIN BİR ALACAĞIMIZ VAR”

Yeni Malatyaspor Alt yapı sorumlusu Mehmet Maden sezon başından beri Türkiye Futbol Federasyonu’ndan hak ettikleri paraları tahsil edemediklerini belirterek, “Yeni Malatyaspor olarak şu an inanın mevcut şartlar içinde çok iyi bir noktadayız. Henüz sezon başından beri TFF’de biriken 27 milyona yakın bir hak edişimiz var. Performans gelirimiz de bunun içinde. Ama bir kuruş para alamadık. Çünkü hiçbir kulübe ödeme yapmıyorlar. Onlarda öğrendiğimiz kadarıyla yayıncı kuruluştan alamıyorlar. Tabi bu paralar bir şekilde ödenecek ancak ne zaman bilemiyoruz. Biz ise şu ana kadar 18 milyon gibi bir kaynak kullanarak bugünlere geldik. Yani TFF’den paramız yatsa kasamızda paramız olacak. Süper Lig’deki birçok kulüp ciddi sıkıntı yaşıyor. Biz de galibiyet primleri toplam 1.3 milyonu buluyor. Yabancıların maaşları yine öyle bunları geciktirmeden ödemek zorundasınız. Şu ana kadar alt yapı ve A takım tesislerine 4 milyon gibi bir para harcadık. Ve tüm bu bütçeler kulübün kasasından karşılandı. Henüz büyükşehir belediyemizden maddi bir kaynak kullanmadık. Bu anlamda tüm yük yönetimin sırtında diyebilirim. Kendi öz bütçemizle bu işi buraya kadar taşıdık. Ödeme anlamında sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum ama TFF’nin en azından belirli aralıklarla hak edişleri düzenli ödeme yapıp, kulüplerin üzerindeki bu yükü kaldırması lazım” diye konuştu.

HABER MERKEZİ