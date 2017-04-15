15 Nisan 2017 Cumartesi

TFF, Karaköprü’nün finali oynayacağı yeri bile belirledi... Yeşilyurt’a son kapı da kapandı!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta şampiyonluğa oynamasına rağmen bayrağı Karaköprü Belediyespor’a kaptıran Yeşilyurt Belediyespor’a bir şok haber de Türkiye Futbol Federasyonu’ndan geldi. Karaköprü’lü oyuncunun tedbirsiz olarak oynatılmasını Tahkim Kurulu’na şikâyet eden turuncu yeşillilerin bu itirazına rağmen TFF, BAL’dan 3. Lig’e terfi maç programlarını açıklayarak Karaköprü ve 47 Mardinspor’un play off oynayacağını belirtti.

15 Nisan 2017 Cumartesi 11:11
TFF, Karaköprü’nün finali oynayacağı yeri bile belirledi... Yeşilyurt’a son kapı da kapandı!

  Normal sezonu başarısızlıkla kapatan Yeşilyurt Belediyespor’un güvendiği son dağa da kar yağdı. Yaklaşık 1,5 milyonluk bütçeyi çöpe atarak ligi birinci değil, Araban ve Adıyaman ile aynı puanı toplayarak ikinci sırada bitiren Malatya temsilcisi, lider Karaköprü Belediyespor’u tedbirsiz olarak ceza kuruluna sevk edilen oyuncuyu oynattıkları için Türkiye Futbol Federasyonu’na şikâyet etmişti.

TFF, ŞAMPİYON KARAKÖPRÜ DEDİ!
  26 hafta sonunda şampiyonluğu kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşatan turuncu yeşilliler, TFF Tahkim Kurulu’ndan gelecek habere umut bağlarken, Türkiye Futbol Federasyonu BAL’dan 3. Lig’e terfi müsabaka programlarını yayınladı. TFF, BAL 2. Grup’ta normal sezonu lider bitiren, Karaköprü Belediyespor’u, 47 Mardinspor ile statüde daha önce olduğu gibi eşleştirdi ve maçın saat, yer ve tarihini ilan etti. 22 Nisan’da Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak müsabakayı programlayan TFF, böylelikle Yeşilyurt’un itirazını da dikkate almadığını göstermiş oldu. Şampiyonluğu kendi hatalarından dolayı kaybeden Yeşilyurt Belediyespor, TFF’nin bu açıklamasıyla iyice sessizliğe büründü. Turuncu yeşilli takımda referandum sonrası radikal kararlar alınarak, yönetim ve teknik heyet değişikliğine gidilmesi bekleniyor.

SPOR HUKUKÇULARI NE DEDİ?
  Konuyla ilgili bilgiler veren spor hukukçuları, TFF’nin Karaköprü- 47 Mardin eşleşmesini açıklayarak, bir nevi Karaköprü’nün şampiyonluğunu tasdiklerini ve bu saatten sonra aksi yönde karar çıkıp finalin eşleşmesinin ya da galibiyet mağlubiyet halinde rakiplerin değişmesinin mümkün olmayacağını belirtti. İtirazın dikkate alınması durumunda TFF’nin bu eşleşmenin tarihini açıklamayıp, diğer maçları oynatıp, tahkim kurulunun tavsiyesini bekleyeceğini ve ona göre karar alacağını belirtti. 

FATİH AVCI
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