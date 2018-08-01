TFF izin verirse...

Kadrosundaki oyuncuların son durumunu görmek isteyen Yeni Malatyaspor, Cumartesi günü bölgede yer alan takımların biriyle sezon açılışı niteliğinde özel bir maç oynayacak. Sarı kırmızılı kulübün bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurduğu öğrenilirken, TFF’den izin gelmesi halinde civar illerden ayarlanan kulübün kamuoyuna açıklanacağı belirtildi. Malatya Stadyumu’nda oynanacak maçı sarı kırmızılı taraftarlar da ücretsiz olarak izleyebilecek. Hazırlık karşılaşmasıyla ilgili yazışmaların netleşmesi halinde kulüp organizasyonun detaylarını taraftarlarla paylaşacak.