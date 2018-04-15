TFF 3. Lig: Turgutluspor: 1 - Diyarbekirspor: 4

TFF 3. Lig 2. Grup’un 31. haftasında Turgutluspor, sahasında Diyarbekirspor’a 4-1 mağlup oldu.
Stat: Yedi Eylül
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xxx, Samet Özkul xxx, Şafak Nalbantoğlu xxx
Turgutluspor: Ömer x, Yaşar x (Ferhat dk. 46 xxx), Mustafa xx, Kadir x, Berkay x (Oğuzhan dk. 70 xx), Ferdi x, Fatih Çakır x, Emin x, Muhammed x, Emre x (Necati dk. 55 xx), Oğuz x
Diyarbekirspor: Gökhan xxx, Emre xxx, Mustafa xxx, Ercüment xxx, Muhammed xxx (Arda dk. 81 x), Mehmet xxxx, Emrah xxx (Gökhan dk. 72 xx), Fatih xxx, Aykut xxx (Yakup dk. 74 xx), Osman xxx, Tugay xxx
Goller: Ferhat (dk. 75) (Turgutluspor), Osman (dk. 11), Mehmet (dk. 51 ve 69), Aykut (dk. 61) (Diyarbekirspor)Sarı kartlar: Ferdi, Fatih Çakır, Mustafa (Turgutlu), Mustafa (Diyarbekirspor)