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TFF 3. Lig: Turgutluspor: 1 - Diyarbekirspor: 4

TFF 3. Lig 2. Grup’un 31. haftasında Turgutluspor, sahasında Diyarbekirspor’a 4-1 mağlup oldu.Stat: Yedi EylülHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xxx, Samet Özkul xxx, Şafak Nalbantoğlu xxxTurgutluspor: Ömer x, Yaşar x (Ferhat dk. 46 xxx),...

TFF 3. Lig: Turgutluspor: 1 - Diyarbekirspor: 4

TFF 3. Lig 2. Grup’un 31. haftasında Turgutluspor, sahasında Diyarbekirspor’a 4-1 mağlup oldu.Stat: Yedi EylülHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xxx, Samet Özkul xxx, Şafak Nalbantoğlu xxxTurgutluspor: Ömer x, Yaşar x (Ferhat dk. 46 xxx),...

15 Nisan 2018 Pazar 18:19
TFF 3. Lig: Turgutluspor: 1 - Diyarbekirspor: 4

TFF 3. Lig 2. Grup’un 31. haftasında Turgutluspor, sahasında Diyarbekirspor’a 4-1 mağlup oldu.

Stat: Yedi Eylül

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xxx, Samet Özkul xxx, Şafak Nalbantoğlu xxx

Turgutluspor: Ömer x, Yaşar x (Ferhat dk. 46 xxx), Mustafa xx, Kadir x, Berkay x (Oğuzhan dk. 70 xx), Ferdi x, Fatih Çakır x, Emin x, Muhammed x, Emre x (Necati dk. 55 xx), Oğuz x

Diyarbekirspor: Gökhan xxx, Emre xxx, Mustafa xxx, Ercüment xxx, Muhammed xxx (Arda dk. 81 x), Mehmet xxxx, Emrah xxx (Gökhan dk. 72 xx), Fatih xxx, Aykut xxx (Yakup dk. 74 xx), Osman xxx, Tugay xxx

Goller: Ferhat (dk. 75) (Turgutluspor), Osman (dk. 11), Mehmet (dk. 51 ve 69), Aykut (dk. 61) (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Ferdi, Fatih Çakır, Mustafa (Turgutlu), Mustafa (Diyarbekirspor)
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