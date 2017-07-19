Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın Malatya’da yaptığı incelemelerden sonra yeni dönemde kullanılamaz dediği Nurettin Soykan Tesisleri, önümüzdeki sezon takımın konaklayacağı yer olmaktan çıkacak.

2010 yılında Malatya İl Özel İdaresi ile Spor Toto Teşkilatı’nın ödenekleriyle inşa edilen ancak sonraki dönemde faaliyete geçirilemediği için atıl durumuna düşen, sahaların yanındaki yeni tesis, Yeni Malatyaspor kulübü tarafından bakıma alındı. 40 gün sürmesi öngörülen tesisin modernize çalışmaları yaklaşık 1,5 milyon maliyet oluşturacak. Atıl durumda kaldığı dönemde lavaboları kırılan, elektronik aksamları çalınan ve birçok yerine zarar verilen tesisin, 5 farklı noktasında çalışmalar geçtiğimiz hafta sonundan itibaren başladı. Bir yandan futbolcuların kalacağı odalar yapılırken, elektrik ve su bağlantıları, boya ve iç peyzaj işleri, mobilya ve mefruşat eklemeleri yapılıyor.

8 Ağustos’ta Malatya’ya dönmesi beklenen Yeni Malatyaspor’un Nurettin Soykan’ı kullanamayacak olması, üstteki yenilenen tesisin ise yetişmeyecek olmasından dolayı A takımın bir süreliğine otelde kalması bekleniyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam daha önce antrenman sahalarını da beğenmemiş, takımın Malatya’daki çalışmalarını İnönü Stadı’nda yapması talebinde bulunmuştu.











FATİH AVCI