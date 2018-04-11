Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
111090
ALTIN
179.325
DOLAR
4.1443
STERLİN
5.8831
EURO
5.1294

TEŞEKKÜR’Ü HAK ETTİLER

TEŞEKKÜR’Ü HAK ETTİLER

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:30
TEŞEKKÜR’Ü HAK ETTİLER

Yeni Malatyaspor Kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak, bugüne kadar sarı kırmızılı takıma maddi ve manevi destek olan isimlere teşekkür etti. İşte kulübün paylaştığı teşekkür metni: “Her platformda konu Evkur Yeni Malatyaspor olunca bizden desteklerini, ilgi ve alakasını esirgemeyen, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öznur Çalık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Veli Ağbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Onursal Başkanımız Sayın Ahmet Çakır‘a özellikle de Gençlerbirliği maçının tüm gelirlerinin Mehmetçik vakfına bağışlanması düşüncemizi güzel bir kamuoyu oluşturarak tüm Türkiye´nin gündemine ulaşmasını sağlamak için gerek sözlü gerek yazılı gerekse sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan, televizyon dünyasının başarılı ismi Ertem Şener´e ve kısa videolarla kampanyamıza eşlik eden, Oktay Kaynarca, Sinan Engin başta olmak üzere sanat dünyasını ayağa kaldıran Malatyalı hemşehrimiz Kadir Doğan´a sanatçılarımız Ceyhun Yılmaz, Bülent Serttaş, Yavuz Seçkin Türkü, Altay, Jale Parıltı, Deniz Gençay‘a ve akın akın stada gelen 7´den 70´e tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz...” (BÜLTEN) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor KulübüTakıma Maddi Ve Manevi Destek Olan Isimlere Teşekkür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BÜTÜN HESAPLAR GALİBİYET ÜZERİNE
BÜTÜN HESAPLAR GALİBİYET ÜZERİNE
ERKEN TATİL İÇİN ALANYA!
ERKEN TATİL İÇİN ALANYA!
FİNAL BİLETİ MALATYA’DA!
FİNAL BİLETİ MALATYA’DA!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim