TEŞEKKÜR’Ü HAK ETTİLER

Yeni Malatyaspor Kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak, bugüne kadar sarı kırmızılı takıma maddi ve manevi destek olan isimlere teşekkür etti. İşte kulübün paylaştığı teşekkür metni: “Her platformda konu Evkur Yeni Malatyaspor olunca bizden desteklerini, ilgi ve alakasını esirgemeyen, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öznur Çalık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Veli Ağbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Onursal Başkanımız Sayın Ahmet Çakır‘a özellikle de Gençlerbirliği maçının tüm gelirlerinin Mehmetçik vakfına bağışlanması düşüncemizi güzel bir kamuoyu oluşturarak tüm Türkiye´nin gündemine ulaşmasını sağlamak için gerek sözlü gerek yazılı gerekse sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan, televizyon dünyasının başarılı ismi Ertem Şener´e ve kısa videolarla kampanyamıza eşlik eden, Oktay Kaynarca, Sinan Engin başta olmak üzere sanat dünyasını ayağa kaldıran Malatyalı hemşehrimiz Kadir Doğan´a sanatçılarımız Ceyhun Yılmaz, Bülent Serttaş, Yavuz Seçkin Türkü, Altay, Jale Parıltı, Deniz Gençay‘a ve akın akın stada gelen 7´den 70´e tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz...” (BÜLTEN) busabahmalatya.com