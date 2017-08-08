08 Ağustos 2017 Salı

Teşekkürler Dialiba!

Yeni Malatyaspor formasıyla geçtiğimiz sezon 13 gol kaydederek, şampiyonluğun kilit oyuncularından biri olan Diabang Dialiba, TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaştı. Ertuğrul Sağlam’ın kadroda düşünmediği siyahi oyuncu için çotanaklar imza töreni düzenledi.

08 Ağustos 2017 Salı 11:06
Teşekkürler Dialiba!

  TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor, Yeni Malatyaspor'dan Dialiba Diabang ve Adana Demirspor'dan kaleci Fevzi Elmas ile anlaşma sağladı. Her iki oyuncu da Giresun’a gelerek sözleşmeyi imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Giresunspor Kulüp Başkan Mustafa Bozbağ, iyi bir takımla lige girmek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bozbağ, anlaşma sağladıkları Dialiba’yı herkesin sevdiğini ve bundan sonra Giresunspor’un başarısı için ter dökeceğini belirterek, Fevzi’ye de takıma katıldığı için teşekkür etti.

Giresun’un her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade eden Bozbağ, “Öncelikle Fevzi'ye teşekkür ediyorum. Giresunspor'un teklifini kabul etti. Evet bu sezon her zaman söylediğim gibi Türk kaleci ile devam etmekti. Hem yabancı oyuncuların öndeki verimini arttırmak hem de 6 yabancı oyuncu almak için Türk kaleci arayışımız devam ediyordu. Fevzi gerçekten tecrübeli ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş bir kardeşimiz inşallah bundan sonra da Giresunspor’a hizmet edecek. Dialiba’yı çok anlatmama gerek yok. Türkiye’ye geldiğinden beri Türk futbolunu sevenlerin sempati ile baktığı kişiliği ile futbolculuğu ile attığı göllerle ön plana çıkan kardeşimiz. O da Giresunspor’un başarısı için çalışacak. Taraftarın merakla beklediği transferlerdi bunlar. Biz yönetim kurulu olarak bir söz vermiştik bu sene bu takımı hedefe götürmek için ciddi fedakarlıklar yapacaktık. Alınan futbolcular yapılan kadro ortadadır” dedi.

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