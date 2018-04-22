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Teşekkür Ziyareti

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ederek, kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Teşekkür Ziyareti

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ederek, kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

22 Nisan 2018 Pazar 16:27
Teşekkür Ziyareti

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Uğur, Sportif Direktör Ali Ravcı ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın ile birlikte sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu Başkanı olan Ahmet Çakır’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakır, “Takımımızın başarılı gidişatı karşısında bizlerde mutlu oluyoruz. Özellikle Erol Hoca’nın yüksek başarısı takıma da sirayet ediyor. Bu sene ilk senesi olmasına rağmen Yeni Malatyaspor iyi bir görüntü koydu ortaya. Emeği geçen tüm yöneticileri, teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanlarını tebrik ediyorum. İnşallah takımımızı daha güzel yerlerde görmeyi temenni ediyoruz” diye konuştu. Teknik Diretkör Erol Bulut ziyaretin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a yanında getirdiği ve futbolcuların imzasının bulunduğu sarı-kırmızılı formayı hediye etti. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Erol BulutAli RavcıSelçuk GünaydınAhmet çakır
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