TERİM İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Ziya xx, Bjarsmyr xx, Medjani xx, Auremir xx, Hakan Arslan xx, N'Dinga xxx, Rybalka xx (Saivet dk. 76 x), Emre xx (Papp dk. 90 ?), Bifouma xx (Cyriac dk. 78 x), Kone xxx
Yedekler: Rochet, Mert Hakan, Muhammet Demir, İbrahim, Hakan Bilgiç, Serkan, Robinho
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Galatasaray: Muslera x, Nagatomo xx, Denayer xx, Maicon xx, Mariano xx, Donk x, Tolga x (Eren dk. 60 xx), Yasin x, (Sinan dk. 72 x), Rodrigues xx, Feghouli x, (Belhanda dk. 68 x), Gomis x
Yedekler: Eray, Serdar, Selçuk, Linnes, Hakan Balta, Koray, Latovlevici
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: N'Dinga (dk. 16) Kone (dk. 58 pen.) (Demir Grup Sivasspor), Eren (dk. 79) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Rybalka, Ziya (Demir Grup Sivasspor) Muslera, Mariano (Galatasaray)busabahmalatya.com
İHA