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TERİM İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

TERİM İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 12:07
TERİM İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Ziya xx, Bjarsmyr xx, Medjani xx, Auremir xx, Hakan Arslan xx, N'Dinga xxx, Rybalka xx (Saivet dk. 76 x), Emre xx (Papp dk. 90 ?), Bifouma xx (Cyriac dk. 78 x), Kone xxx
Yedekler: Rochet, Mert Hakan, Muhammet Demir, İbrahim, Hakan Bilgiç, Serkan, Robinho
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Galatasaray: Muslera x, Nagatomo xx, Denayer xx, Maicon xx, Mariano xx, Donk x, Tolga x (Eren dk. 60 xx), Yasin x, (Sinan dk. 72 x), Rodrigues xx, Feghouli x, (Belhanda dk. 68 x), Gomis x
Yedekler: Eray, Serdar, Selçuk, Linnes, Hakan Balta, Koray, Latovlevici
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: N'Dinga (dk. 16) Kone (dk. 58 pen.) (Demir Grup Sivasspor), Eren (dk. 79) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Rybalka, Ziya (Demir Grup Sivasspor) Muslera, Mariano (Galatasaray)busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 06.02.2018 12:33
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayDemir Grup SivassporSpor Toto Süper Lig
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