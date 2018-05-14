Terim dakikaları sayıyor

Arsene Wenger’in Arsenal’den 22 yıl sonra ayrılması hatırlatılan Terim, “Ben burada 22 yıl kalsaydım, daha farklı kazançlarımız da olabilirdi” dedi. Yeni Malatyaspor’u taraftarı önünde 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Belhanda’dan bahsederek sözlerine başlayan Terim, “Belhanda’nın daha da iyi ve devamlı iyi oynaması lazım. Böyle ve böylenin üstü olmalı. Bu yeteneği var. Bugün hakikatten iyiydi. Daha evvelki maçlarda da iyiydi. Bu alıştığımız şeklin devam etmesi ve üzerine koyması ondan bekleniyor. Atmalı, attırmalı, sorumluluk almalı, geçiş oyunlarının önemli adamı olmalı. Bunun için geldi ve kendisinden memnunum. Önümüzdeki yıl da kendisinden daha iyisini bekliyorum. Ben geldikten sonra taktik anlayışta ufak bir değişiklik yaptık. Bizde santrfor arkası yok. Oyuna direkt etki eden bir Belhanda hepimiz için iyi olacak” dedi.

Anneler Günü’nü de kutlayan tecrübeli teknik adam, “Ben 11 sene oynadım Galatasaray’da. Sonra da teknik adamlık yaptım. Ankaragücü ve Göztepe’den sonra Galatasaray’dan başka takım çalıştırmadım. 800. maç, az buz bir maç değil hem oyuncu hem hoca olarak. Bu maçı idrak ederken kazanmamız beni çok mutlu etti. Bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Bu galibiyeti önce anneme, sonra eşime, 3 torunumun annesi 2 kızıma bu galibiyeti hediye etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com