Fenerbahçe karşısında kadroda zorunlu olarak mini revizyona giden Yeni Malatyaspor’da Aly Cissokho 3 maç aradan sonra formasına kavuştu. Cezalı Rahman’ın yerine şans bulan Cissokho performansıyla geçmiş maçlara nazaran daha iyi bir görüntü verdi. Sağ’da İssam’ın yerine oynayan Seth ise fiziksel olarak hazır görünse de rakibin etkili oyuncuları karşısında zor anlar yaşadı.

Azubuıke’nin sakatlığında forma şansı bulan Sadio Diallo ise sahanın kötü isimlerinden biriydi. Rakibi durduramadığı gibi takımının ofansa çıkmasında da faydalı olamayan siyahi oyuncu, performansıyla taraftarlardan maç boyu büyük tepki aldı. O bölgede Murat Yıldırım ile başlaması beklenen Erol Bulut’un Sadi tercihi özellikle yenilen 2. golden sonra ciddi bir şekilde eleştirildi. Eren yerine önde Dia’ya şans veren genç hocanın bu tercihi de isabetli olmadı.

HABER MERKEZİ