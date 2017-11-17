17 Kasım 2017 Cuma

Teoman Mutlu’nun acı kaybı!

Malatyaspor USA’nin Kulüp Başkanlığını yapan ABD’de yaşayan Hekimhanlı iş adamı Teoman Mutlu, 78 yaşındaki dedesi Ahmet Aslan’ı kaybetti.

17 Kasım 2017 Cuma 10:57
Teoman Mutlu’nun acı kaybı!

 Dedesinin Malatya Şehir Mezarlığı’ndaki defin işlemleri için Malatya’ya gelerek cenaze törenine katılan Mutlu’yu spor camiası ve yakınları yalnız bırakmadı. Mutlu cenaze dolayısıyla başsağlığı mesajlarını kabul ederken, “Biz küçükken babamız vefat ettiğinde daha ilkokul çağlarındaydık. Bize babalık etti hep onun yanından vakit geçirdim. Gerçekten onu çok seviyordum. Almanya’da yaşıyordu, bu acı haber bizi üzdü. Tüm dost ve yakınlara taziye için mesaj gönderip gelenlere çok teşekkür ediyorum” dedi. Mutlu yeni dönemde anlaştıkları Bülent Akın ile sözleşmeyi yeniden ABD’ye döndükten sonra imzalayacaklarını belirtti.

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