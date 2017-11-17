Dedesinin Malatya Şehir Mezarlığı’ndaki defin işlemleri için Malatya’ya gelerek cenaze törenine katılan Mutlu’yu spor camiası ve yakınları yalnız bırakmadı. Mutlu cenaze dolayısıyla başsağlığı mesajlarını kabul ederken, “Biz küçükken babamız vefat ettiğinde daha ilkokul çağlarındaydık. Bize babalık etti hep onun yanından vakit geçirdim. Gerçekten onu çok seviyordum. Almanya’da yaşıyordu, bu acı haber bizi üzdü. Tüm dost ve yakınlara taziye için mesaj gönderip gelenlere çok teşekkür ediyorum” dedi. Mutlu yeni dönemde anlaştıkları Bülent Akın ile sözleşmeyi yeniden ABD’ye döndükten sonra imzalayacaklarını belirtti.