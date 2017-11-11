8 takımın katıldığı turnuvada Yazıhan Kaymakamlığı birinci olurken, Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci ve Hamidiye Ortaokulu Müdürlüğü üçüncü oldular. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve orijinal Malatyaspor forması hediye edildi.

“FALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Yazıhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ali Dağ yaptığı açıklamada göreve geldiği günden bu yana ilçede birçok turnuva organize ettiklerini ve bu turnuvaların gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Başta Yazıhan Kaymakamı Sayın İdris Akça’ya, turnuvada emeği geçenlere ve katılan tüm takımlara teşekkür eden Ali Dağ gençlere yönelik spor faaliyetlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

“TURNUVA BOYUNCA YAKINLAŞMALAR ÇOK GÜZELDİ”

Turnuvayla ilgili düşüncelerini paylaşan Yazıhan Kaymakamı İdris Akça, sporun dostluk, kardeşlik, komşuluk, centilmenlik ve sağlık gibi değerleri beslediğini, bu sebeple İlçede yapılacak en küçük sportif faaliyeti bile önemsediklerini ifade etti. Turnuva boyunca kurumların birbirleriyle daha fazla iletişime geçtiğini, güzel maçlar neticesinde katılımcıların hem spor yaptıklarını, hem de bu sayede sağlıklarını koruduklarını söyleyen Yazıhan Kaymakamı Akça, özellikle gençlerin spora teşvik edilmesi noktasında bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ