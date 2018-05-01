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Teniste Dereceye Girenler Belli Oldu

21-22 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan 16yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvasında Adana, Ankara, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinden toplam 38 sporcu 2 gün boyunca 72 maç yaptılar.

Teniste Dereceye Girenler Belli Oldu

21-22 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan 16yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvasında Adana, Ankara, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinden toplam 38 sporcu 2 gün boyunca 72 maç yaptılar.

01 Mayıs 2018 Salı 12:25
Teniste Dereceye Girenler Belli Oldu

21-22 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan 16yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvası da sonuçlandı. Adana, Ankara, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinden toplam 38 sporcu 2 gün boyunca 72 maç yaptıkları organizasyonda Erkekler 1.Grupta Adana Atlı Spor kulübünden Emre İnal birinci, Ankara’dan Arda Nejat Necipoğlu ikinci, erkekler 2.Grupta Malataya Doğukent İhtisas Spor Kulübünden Birol Bahadır Demirtaş birinci, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Yusuf Bilge Uyanık ikinci, erkekler 3. Grupta Elazığ’dan İbrahim Enes Ekinci birinci, Adıyaman Tarım Spor Kulübünden Mehmet Sıddık Demir ikinci oldu. Bayanlar 1. Grupta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Gülüstan Hurma birinci, Adana’dan Selin Erdal ikinci, bayanlar 2. Grupta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Berfin Demir birinci, Adıyaman Belediye Kültürel ve Sportif Faaliyetler Kulübünden Nilsu Sargınalp ikinci oldu.

HABER MERKEZİ

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TurnuvaMaç
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