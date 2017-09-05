Malatya’da 2 yıl önce kurulmasına rağmen elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü, kentte yaşayan gençlerin tenis sporuna ilgi duymasına da vesile oluyor. Son olarak, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 17-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum’da yapılan Spor Toto Doğu Ligi Erkekler Takım Kategorisinde şampiyon olarak büyük başarıya imza atan Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü hem Türkiye’nin birçok ilinde olmayan alt yapı olanakları hem de 200’e yakın sporcusu ile dikkat çekiyor.

“MALATYA TENİSTE CİDDİ BİR KONUMA GELDİ”

Takım olarak ilk defa katıldıkları, Spor Toto Doğu Liginde şampiyon olarak büyük bir başarı elde ettiklerini söyleyen Kulüp Başkanı Dr. Ali Acar, kulüp olarak başarıya aç olduklarını ve önümüzdeki yıllarda daha büyük şampiyonalara katılmak istediklerini söyledi. Türkiye ortalamasının çok yukarısında bir alt yapı olanağına sahip olduklarını belirten Acar, kulüpte bulunan antrenörlerin de çok iyi olduğunu dile getirerek, “Şu anda 200 civarında genç sporcumuz var ve yeni yetenekleri keşfetmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki şampiyonalarda daha iyi olarak kendimizi göstereceğiz. Daha önce Malatya'da yaptığımız turnuvalarda çok ciddi anlamda tenis konuşuldu. Buraya dışarıdan birçok sporcu geldi. Bu hem Malatya hem de bizim için çok önemli. Teniste artık Malatya ciddi bir yere geldi. Biz kulübü ilk kurduğumuzda samanlıkta iğne arıyorduk. Sporcu bulamıyorduk. Kulübü çok zor şartlarda kurduk. Ama şimdi sokaklarda, otobüslerde ve kaldırımlarda elinde raket ve sırt çantasıyla gezen sporcular görebilirsiniz. Malatya’da tenis artık ilgi duyulan bir spor haline geliyor. Hep birlikte el ele verirsek Malatya'yı çok daha iyi yerlere getirebileceği düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ULUSLAR ARASI BİR TURNUVA YAPMA SÖZÜ!

Maddi anlamda sporculardan hiçbir beklentilerinin olmadığını vurgulayan Acar, “Sporcular yeter ki yetenekli ve ilgili olsunlar, biz onları kazandırırız. Tenis halk tarafından çok pahalı bir spor olarak görülüyor ama diğer spor dallarıyla kıyaslandığında çok fark yok. Bir raket bir de ayakkabı ile oynanabilen bir spor. Yani isteyen herkes bu sporla uğraşabilir” şeklinde konuştu. Alt yapı olanaklarından da bahseden Acar, “Biz bu tesisleri 2015 yılında yaptık. Uluslararası standartlarda 4 tane açık kortumuz var. İki tane de kapalı kortumuz var. Eğitimlerimiz yaz-kış devam ediyor. Kapalı kortlarımızı aynı zamanda ısıtmalı hale getirdik. Çok soğuk havalarda çocuklarımız çok rahat bir şekilde ders görebiliyorlar. Önümüzdeki senelerde burada Uluslararası bir turnuva yapmayı da düşünüyoruz. Tenis Malatya'da daha çok ilgi gören bir spor haline gelecek” diye konuştu.

İHA