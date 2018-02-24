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TENİSDE DERECE ALDILAR

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce 12-21 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen Okullar arası Gençler Kız-Erkek Tenis müsabakaları sona erdi.

TENİSDE DERECE ALDILAR

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce 12-21 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen Okullar arası Gençler Kız-Erkek Tenis müsabakaları sona erdi.

busabahh
busabahh
24 Şubat 2018 Cumartesi 12:33
TENİSDE DERECE ALDILAR

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 12 - 21 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan Okullararası Gençler Kız - Erkek Tenis müsabakaları sona erdi. Yapılan ödül töreninde, dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Okullararası Gençler Kız - Erkek Tenis kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu: Erkekler: 1-Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 2-Malatya Kültür Temel Lisesi , 3-Malatya Anadolu Lisesi , 4-Beydağı Anadolu Lisesi Bayanlar: 1-Malatya Fen Lisesi, 2-Beydağı Anadolu Lisesi , 3-Malatya Anadolu Lisesi 4-Cumhuriyet Anadolu Lisesi busabahmalatya.com 

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Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü12-21 Şubat 2018 TarihleriOkullar Arası Gençler Kız-Erkek Tenis MüsabakalarıB
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