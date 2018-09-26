Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99056
ALTIN
234.414
DOLAR
6.1009
STERLİN
8.0473
EURO
7.1667

Tenis turnuvası sona erdi

Türkiye Tenis Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan “İntercourt Malatya Senyör” Tenis Turnuvasına Batman Gençlikspor Kulübü damgasını vurdu. Güneydoğu temsilcisi üst üste Malatya’da birinciliği göğüsledi.

Tenis turnuvası sona erdi

Türkiye Tenis Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan “İntercourt Malatya Senyör” Tenis Turnuvasına Batman Gençlikspor Kulübü damgasını vurdu. Güneydoğu temsilcisi üst üste Malatya’da birinciliği göğüsledi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:27
Tenis turnuvası sona erdi

Türkiye Tenis Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 2İntercourt Malatya Senyör” Tenis Turnuvasında Batman Gençlikspor Kulübü birinci oldu. Gençlik ve Spor Kulübü adına katılım sağlayan Sabahattin Alökmen birinci ve Sadık Menekşe ise ikinci olmayı başardı. 12 ilden 41 sporcunun katılım sağladığı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘İntercourt Malatya Senyör’ Tenis Turnuvasında Batman’ı 1. Grupta Sabahattin Alökmen ve 2. Grupta ise Sadık Menekşe temsil etti. Gruplarında birinci olan Batmanlı tenisçiler finalde karşı karşıya geldi.

Sırasıyla Diyarbakır, Malatya ve Elazığ’ı yenmeyi başaran Sabahattin Alökmen, finalde ise Gençlik ve Spor Kulübünün diğer sporcusuyla karşılaştı. Final maçını kazanan Alökmen aynı turnuvadan ikinci kez birinci olmayı başardı. Batman Gençlik Spor Kulübünün sporcularının aldığı başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, alt yapı kadar üst ligleri de önemsediklerini söyledi. İl Müdürü Eren 4 gün süren turnuvaya her yıl katılım sağlamaya çalışacaklarını da belirterek dereceye giren sporcuları tebrik etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
TenisMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Khalid’den kötü rekor!
Khalid’den kötü rekor!
Aleksic’i sakatlamıştı, PFDK’lık oldu
Aleksic’i sakatlamıştı, PFDK’lık oldu
İlk idmanda 4 eksik!
İlk idmanda 4 eksik!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim