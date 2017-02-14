14 Şubat 2017 Salı

Tenis Turnuvası düzenlenecek

Malatya Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda Malatya’da, 2017 Bay-Bayan Büyükler Kış Tenis Turnuvası düzenlenecek.

12 Şubat 2017 Pazar 19:51
Tenis Turnuvası düzenlenecek
Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezindeki Tenis kortlarında düzenlenecek turnuvaya Malatya ve Elazığ’dan tenisçiler ücretsiz olarak katılabilecek. Türkiye Tenis Federasyonu ve Malatya Tenis ve Dağcılık Kulübü işbirliğinde düzenlenen, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’nün desteklediği ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin ana sponsor olduğu turnuva, 14-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Malatya ve Elazığ’dan tenisçilerin kayıt yaptırabileceği turnuva sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek.
Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, turnuvaya tüm ilgililerin davetli olduğu belirtildi.
İHA
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