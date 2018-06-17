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Telekomspor U17 Gençler Hatay yolcusu

Telekomspor, U17 Gençler 2. Kademe müsabakaları için yarın Hatay’ın Samandağ ilçesine gidecek. 

Telekomspor U17 Gençler Hatay yolcusu

Telekomspor, U17 Gençler 2. Kademe müsabakaları için yarın Hatay’ın Samandağ ilçesine gidecek. 

17 Haziran 2018 Pazar 17:51
Telekomspor U17 Gençler Hatay yolcusu

Telekomspor Teknik Sorumlusu Cumali Dedeoğlu hedeflerinin Malatya’nın adını finallere yazdırmak olduğunu söyledi. U17 Gençler 2. Kademe müsabakalarına katılacak olan Telekomspor, turnuvanın hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşmaların oynanacağı Hatay’a gidecek. 9-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek müsabakalarda Ergani Gençlerbirliği, Elazığ İl Özel İdare, Konya Karakartallar, Adana Seyhan Belediyespor ve Mersin Akdeniz Belediyespor takımlarıyla karşılaşacak olan Telekomspor teknik sorumlusu Cumali Dedeoğlu hedeflerinin finallere katılmak olduğunu söyledi.

Dedeoğlu, “Son idmanımızı dün gerçekleştirerek hazırlıklarımızı tamamladık. Kahramanmaraş’ta mücadele eden kadromuzu muhafaza ederek 20 kişilik kafileyle Hatay’a hareket edeceğiz. Müsabakalar Samandağ ilçesinde oynanacak. Elimizden gelenin en iyisini yaparak Malatya’mızın ve Telekomspor’un adını inşallah finallere yazdıracağız” dedi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
TelekomsporU17 GençlerHatayCumali Dedeoğlu
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