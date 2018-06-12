Telekomspor tur atladı

2017 - 2018 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları 75 ilden 127 takımın katılımıyla tamamlandı. Malatya temsilcisi Kale Gençlerbirliği turnuvaya veda ederken, Telekomspor grubunu şampiyon tamamlayarak 2. Kademe maçlarında mücadele etmeye hak kazandı. Telekomspor teknik sorumlusu Cumali Dedeoğlu yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl aynı kadromuzla U16 Türkiye şampiyonasına katılmış, yine Ramazan ayına denk geldiği için Kayseri’de hüsrana uğramıştık. Bu yılda U17 grubu olarak çocuklarımız geçen yılki hezimetin acısını çıkarmak istiyoruz diyerek kenetlendiler. Malatya’da kendi grubumuzda 12’de 12, Türkiye şampiyonasında da 3’te 3 yaptık. Bulunduğumuz grup hakikaten çok zor, ölüm grubu diye adlandırılan bir gruptu. Son maçta karşılaştığımız Diyarbakır DSİ Spor geçen yılın Türkiye şampiyonu ve birkaç kategoride final oynamış bir takımdı. Grubumuzdaki diğer takımlarda altyapıya çok ciddi yatırım yapmış ekiplerdi. Oyuncularımızla başarılı olacağımıza inanmıştık. Yıllardır beraber çalıştığımız hocalarımız Suat Yağız ve Hacı Ahmet Geçen’in bu başarıda çok büyük payları var. Rakiplerimiz bizi averaj takımı olarak görüyordu. Finale kaldıktan sonra yine rakibimiz Diyarbakır DSİ Spor’u favori olarak görüyorlardı. Çocuklarımızı yenildiğimiz takdirde kolay olacağını, yenersek olay olacağını ifade ederek motive ettik. Telekomspor olarak değil, takım olarak Malatya’yı temsil ettiğimizi söyledik. ” dedi.

“KALECİMİZ 2 PENALTI KURTARDI”

Müsabakanın sıcak havada oynandığı ifade eden Dedeoğlu, “1-0 rakibimiz karşısında öne geçtik. Ardından 1-1 oldu. Karşılıklı gollerle devre arasına 2-2 eşitlikle girdik. İkinci yarının başında kalemizde erken gol gördük. Motivasyonumuzun bozulmasından korktuk ama çocuklarımız skora eşitlik getirdiler. Maç 3-3 eşitlikle tamamlandı. Penaltı atışlarında kalecimiz 2 penaltı atışında gole izin vermedi. Çocuklarımız kullandıkları 4 penaltı atışını da gole çevirerek müsabakayı kazandı. Malatyaspor’dan sonra grubu geçtiğimiz için mutluyuz. Malatya takımları bazı gruplarda gol atamadan geliyordu. Bizim için ve ilimiz için büyük bir mutluluk oldu. İnşallah bu bir başlangıç olsun ve 2. Kademe maçlarında da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Telekom İl Müdürü Yusuf Kaplan’a ve kulüp başkanımız Ahmet Kaplan’a çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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