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Telekom ve Orduzu zirvede rakipler enselerinde!

Malatya U19 1.Ligi’nde 9.hafta geride kalırken A Grubu’nda Telekomspor, B Grubu’nda ise Orduzuspor zirvede yer alıyor.

Telekom ve Orduzu zirvede rakipler enselerinde!

Malatya U19 1.Ligi’nde 9.hafta geride kalırken A Grubu’nda Telekomspor, B Grubu’nda ise Orduzuspor zirvede yer alıyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 12:17
Telekom ve Orduzu zirvede rakipler enselerinde!

U19 1.Ligi’nde 9.hafta tamamlandı. A Grubu’nda 9 hafta sonunda 8 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 24 puan toplayan Telekomspor, averajla zirvede yer alıyor. Telekomspor, 9 hafta sonunda rakip ağları 39 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü. A Grubu’nda 9 maçta 8 galibiyet, 1’de mağlubiyet alarak 24 puan toplayan bir diğer ekip ise Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 9 karşılaşmada 31 gol kaydedip, 7 gol yiyen Malatya Yeşilyurt Belediyespor, averaja ikinci sırada bulunuyor. A Grubu’nda üçüncü sıradaki Kale Gençlerbirliği 21, dördüncü sıradaki Malatya Galataspor 11, beşinci sıradaki Malatya Fenerspor 10, altıncı sıradaki Malatya Gücü Futbol 9, yedinci sıradaki Pütürge Gençlik 5, son sıradaki Malatyaspor ise 1 puana sahip.

Lig’de 9 hafta sonunda B Grubu’nda 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1’de mağlubiyet alarak 24 puan toplayan Orduzuspor, birinci sırada yer alıyor. Siyah beyazlılar, 9 haftalık süreçte rakip ağlara 38 gol bırakırken, kalesinde ise 7 gol gördü.  B Grubu’nda Battalgazi Belediyespor ise 22 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı siyahlılar, 9 hafta sonunda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet alırken, 41 gol atıp, 5 gol yedi. Grup’ta 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet alarak 19 puan toplayan Arguvan Belediyespor ise üçüncü sırada bulunuyor. B Grubu’nda 14’er puan toplayan takımlardan Sanayispor dördüncü, Demirspor ise beşinci sırada yer alırken, 7 puanlı Hekimhan Belediye Girmana altıncı, 3 puanlı Erkenek Hürriyet ise yedinci sırada bulunuyor. Grup’ta son sıradaki Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor ise maçlara katılmaması nedeniyle ligden ihraç edildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya U19 1.LigiTelekomspor
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