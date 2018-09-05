Süper Lig’in 1. haftasındaki Göztepe-Yeni Malatyaspor karşılaşmasından Malatya’ya dönen taraftarları taşıyan minibüs refüje çarpıp takla atmıştı. Hurdaya dönen araç kullanılmayacak hale geldi. Araç sahibi Doğan Kadana, Yeni Malatyaspor yönetimine sitem ederek, ''Bize söz verdiler, size yardım yapılacak dediler, ancak şimdi telefonlarımıza bakmıyorlar. Ben o maça, menfaat için gitmedim. Ben Malatyaspor sevdasıyla benzin parasına o maça gittim. Yani, şimdi biz bu muameleyi hakketmiyoruz. Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Bizim için bir yardım kampanyası başlatmıştı, etkili olmadı sanırım, şimdi böyle bekliyoruz. Benim mağduriyetimin giderilmesi için 50 - 60 bin TL'ye ihtiyacımız var. Aracın maliyeti 150 bin TL. Gerisini ben çalışır öderim. '' şeklinde konuştu.

Aracı hurdaya dönen ve mağdur olan araç sahibi Doğan Kadana, yaptığı açıklamada yetkililere seslenerek, ''Ben kimseye bana sıfır araç alsınlar demiyorum. Bana mağduriyetimin giderilmesi için 50- 60 bin TL'ye ihtiyacım var. Bankalarda kredi veriyor ancak benim yeni bir araç alacak peşinatım yok. Şimdi Adil Gevrek telefonlara cevap vermiyor. Bizim tek sorunumuz yeni bir araba almak için peşinatımız yok. Mağduruz yani, bizim ekmeğimiz bu araç yani. Ben oraya Malatyaspor sevdası uğruna gittim. Dönüşte de bu kaza yaşandı. Aracımızın da kaskosu yoktu. Okulların açılmasına da bir hafta kaldı. Mağdur olan Doğan Kadana'nın arkadaşı Sedat Çelebi, ''Ya zaten ihtiyacı olmasa peşine düşmez, bu kadar dil dökmez. Maddi anlamda bu adamın gücü olsa ortaya dökülmez. Arabasının değeri kadar yardımda istemiyor. Yeni Malatyaspor yönetimi söz verdi destek olacaklardı ancak sözünde durmadılar.'' dedi. busabahmalatya.com