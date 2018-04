Tekvandonun Birincileri Malatya’da

Atatürk Spor Salonunda yapılan açılış seremonisine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan vekili Oktay Duymaz, ASKF Başkanı ve Tekvando Federasyonu yönetim kurulu üyesi Seyfullah Özdemir, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Tesisler Şube Müdürü Ahmet YÜCEL, Tekvando İl Temsilcisi Nurettin Uçar, Tekvando Federasyonu Uluslararası Hakemlerinden Abdullah Kuzucu, Eski İl Temsilcisi Murat Turgut, illerden gelen sporcular ve antrenörler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasından sonra bir konuşma yapan ASKF Başkanı ve Tekvando Federasyonu yönetim kurulu üyesi Seyfullah Özdemir illerden gelen sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, tüm sporculara başarılar diledi.

“BU BAŞARI HEPİMİZİNDİR”

Türkiye Tekvando Federasyonu başkan vekili Oktay Duymaz ise konuşmasında, “Federasyon başkanımız Metin Şahin’in bütün sporcularımıza ve antrenörlerimize selamları var. Bilindiği üzere federasyonumuz Türkiye’nin en başarılı federasyonudur. Bu rakamlarla tecil edilmiş bir başarıdır. 427 bin lisanslı sporcusuyla 82 bin 500 aktif sporcusuyla bütün amatör branşlar içerisinde açık ara bir numarayız. Dünyanın her yerinde varız. Her an bir milli takımımız dünyanın bir köşesinde müsabaka yapıyor. Bugün Türkiye’nin içerisinde bulunmadığı hiçbir müsabaka neredeyse bulunmuyor. Bu başarı hepimizindir.” diye konuştu.

KARİYERLERİNE KARİYER KATACAKTIR

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ise, “Türkiye Tekvando Federasyonu, Gençlik Spor Bakanlığı’nın çalışmış olduğu 60 federasyonun arasında en uyumlu en koordinasyonlu çalıştığımız federasyonlardan birisidir. Olimpik bir branş olan tekvando her zaman Türkiye’nin olimpiyatlarda madalya ümidinin en yüksek olduğu branştır. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı her türlü imkanlarıyla, tesisleriyle ve antrenörleriyle, altyapısıyla katkılarımız artarak devam edecektir. Çünkü bundan önce birçok olimpiyatlarda yüzümü ağarttılar. Analig, okullar arası ve kulüpler arası şampiyonlar olsun, hepsi sporcularımızın kariyerine kariyer katacaktır. Umuyorum müsabakalar sonunda derece alacak gençlerimiz içerisinden milli takım sporcuları çıkacaktır. Uluslar arası turnuvalarda bizleri başarıyla temsil edip istiklal marşımızı cümle aleme dinleteceksiniz. Turnuvaya katılan bütün sporcularımıza şükranlarımı ve tebriklerimi sunuyor başarılar diliyorum. İyi olan kazansın.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi