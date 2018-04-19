Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
112002
ALTIN
175.566
DOLAR
4.0383
STERLİN
5.7306
EURO
4.9932

Tekvandonun Birincileri Malatya’da

Türkiye Tekvando Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 17 – 19 Nisan 2018 tarihleri arasında ilimiz Atatürk Spor Salonunda yapılan Okullar Arası Gençler ( Kız – Erkek ) Tekvando Şampiyonası Yapıldı.

Tekvandonun Birincileri Malatya’da

Türkiye Tekvando Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 17 – 19 Nisan 2018 tarihleri arasında ilimiz Atatürk Spor Salonunda yapılan Okullar Arası Gençler ( Kız – Erkek ) Tekvando Şampiyonası Yapıldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:23
Tekvandonun Birincileri Malatya’da

Atatürk Spor Salonunda yapılan açılış seremonisine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan vekili Oktay Duymaz, ASKF Başkanı ve Tekvando Federasyonu yönetim kurulu üyesi Seyfullah Özdemir, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Tesisler Şube Müdürü Ahmet YÜCEL, Tekvando İl Temsilcisi Nurettin Uçar, Tekvando Federasyonu Uluslararası Hakemlerinden Abdullah Kuzucu, Eski İl Temsilcisi Murat Turgut, illerden gelen sporcular ve antrenörler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasından sonra bir konuşma yapan ASKF Başkanı ve Tekvando Federasyonu yönetim kurulu üyesi Seyfullah Özdemir illerden gelen sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, tüm sporculara başarılar diledi.

“BU BAŞARI HEPİMİZİNDİR”

Türkiye Tekvando Federasyonu başkan vekili Oktay Duymaz ise konuşmasında, “Federasyon başkanımız Metin Şahin’in bütün sporcularımıza ve antrenörlerimize selamları var. Bilindiği üzere federasyonumuz Türkiye’nin en başarılı federasyonudur. Bu rakamlarla tecil edilmiş bir başarıdır. 427 bin lisanslı sporcusuyla 82 bin 500 aktif sporcusuyla bütün amatör branşlar içerisinde açık ara bir numarayız. Dünyanın her yerinde varız. Her an bir milli takımımız dünyanın bir köşesinde müsabaka yapıyor. Bugün Türkiye’nin içerisinde bulunmadığı hiçbir müsabaka neredeyse bulunmuyor. Bu başarı hepimizindir.” diye konuştu.

KARİYERLERİNE KARİYER KATACAKTIR

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ise, “Türkiye Tekvando Federasyonu, Gençlik Spor Bakanlığı’nın çalışmış olduğu 60 federasyonun arasında en uyumlu en koordinasyonlu çalıştığımız federasyonlardan birisidir. Olimpik bir branş olan tekvando her zaman Türkiye’nin olimpiyatlarda madalya ümidinin en yüksek olduğu branştır. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı her türlü imkanlarıyla, tesisleriyle ve antrenörleriyle, altyapısıyla katkılarımız artarak devam edecektir. Çünkü bundan önce birçok olimpiyatlarda yüzümü ağarttılar. Analig, okullar arası ve kulüpler arası şampiyonlar olsun, hepsi sporcularımızın kariyerine kariyer katacaktır. Umuyorum müsabakalar sonunda derece alacak gençlerimiz içerisinden milli takım sporcuları çıkacaktır. Uluslar arası turnuvalarda bizleri başarıyla temsil edip istiklal marşımızı cümle aleme dinleteceksiniz. Turnuvaya katılan bütün sporcularımıza şükranlarımı ve tebriklerimi sunuyor başarılar diliyorum. İyi olan kazansın.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tekvando FederasyonuTekvando ŞampiyonasıMalatyaOktay Duymaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tecrübelerini Gençlere Aktaracak
Tecrübelerini Gençlere Aktaracak
Ata Yıldırım’da Yönetimde
Ata Yıldırım’da Yönetimde
Malatyalı Boksörler Ringe Çıkmaya Hazırlanıyor!
Malatyalı Boksörler Ringe Çıkmaya Hazırlanıyor!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim