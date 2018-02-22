TEKVANDO’DA DERECE ALANLAR BELLİ OLDU

2 gün boyunca çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan Liseli Gençler Tekvando Malatya Okular Şampiyonası’nda dereceye giren okullar ve sporcular belli oldu.

Buna göre okullar sıralamasında bayanlarda 21 puanla Spor Lisesi birinci, 10 Puanla Bahçebaşı Lisesi ikinci, 8 puanla Avni Kiğılı üçüncü, 8 puanla Turgut Özal Meslek Lisesi dördüncü oldu.



Erkeklerde ise 26 puanla Spor Lisesi birinci, 11 puanla Malatya Lisesi ikinci, 10 puanla Şehit Gökhan Ertan Lisesi üçüncü, 8 puanla 2. Organize Sanayi Lisesi dördüncülüğü elde etti. Bayanlarda kilolarında birincilik elde eden sporcular ise şöyle: "Esila Öztop 42 kilogram, Şevval Teski 46 kilogram, Esra Güneş 49 kilogram, Siyabe Nur Özdemir 52 kilogram, Beyza Ekinci 55 kilogram, Yağmur Tunç 59 kilogram, Meryem Çakır 63 kilogram, Hilal Sağı 68 kilogram, Ayfer Menekşe +68." Erkeklerde ise kilolarında birincilik elde eden sporcular ise şöyle: "Yücel Kurt 45 kilogram, Yunus Keleş 48 kilogram, Caner Karabulut 51 kilogram , Alperen Menekşe 55 kilogram, Emir Bayansalduz 59 kilogram, Ali Karadoğan 63 kilogram , Batuhan Taşçı 68 kilogram, Sefa Tunç 73 kilogram, Doğukan Gök 78 kilogram, Mehmet Fatih Güneş +78 kilogram."