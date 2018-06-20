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Tekvandoda Avrupa ikinciliği

Elazığlı sporcu Gülse Polat, Ümitler Avrupa Tekvando Oyunlarında Avrupa 2.’si oldu.

Tekvandoda Avrupa ikinciliği

Elazığlı sporcu Gülse Polat, Ümitler Avrupa Tekvando Oyunlarında Avrupa 2.’si oldu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:54
Tekvandoda Avrupa ikinciliği

İlk kez düzenlenen Taekwondo Ümitler Avrupa Oyunları 1-10 Haziran 2018 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde organize edildi.Şampiyonaya ülkemizi temsilen katılan ilimiz sporcusu Gülse Polat, Ümitler Bayanlar 53 kilo kategorisinde Avrupa ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde İl Müdürlüğü tesislerinde çalışmalarını sürdüren Elazığlı sporcu Gülse Polat, şampiyonada aldığı kota ile aynı zamanda bu yıl Kasım ayında yapılacak Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda milli takım forması ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaGülse PolatTekvando Oyunları
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