2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Taekwondo Gençler Müsabakaları 14-15 Şubat 2017 tarihlerinde yapılacak. Tartı 14 Şubat 2017 Salı Günü Turgut Özal Kamp Eğitim Merkezinde 16:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılacak. Müsabakalar, 15 Şubat 2017 tarihinde saat 09:00 da Battalgazi Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Malatya şampiyonu olan lise ve sporcular ilimizi başka bir grup merkezinde yapılacak Türkiye Şampiyonasında temsil edecek. İl Müdürlüğü yapılacak müsabakalar öncesi tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

MEHMET KIROĞLAN