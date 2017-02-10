10 Şubat 2017 Cuma

Tekvando müsabakaları Battalgazi’de yapılacak

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Okullar arası Tekvando Gençler Müsabakalarının 15 Şubat’ta Battalgazi Spor Salonu’nda yapılacağını açıkladı.

09 Şubat 2017 Perşembe 14:28
Tekvando müsabakaları Battalgazi’de yapılacak

  2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Taekwondo Gençler Müsabakaları 14-15 Şubat 2017 tarihlerinde yapılacak. Tartı 14 Şubat 2017 Salı Günü Turgut Özal Kamp Eğitim Merkezinde 16:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılacak. Müsabakalar, 15 Şubat 2017 tarihinde saat 09:00 da Battalgazi Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Malatya şampiyonu olan lise ve sporcular ilimizi başka bir grup merkezinde yapılacak Türkiye Şampiyonasında temsil edecek. İl Müdürlüğü yapılacak müsabakalar öncesi tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.  

MEHMET KIROĞLAN
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