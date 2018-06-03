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Tekvando İl Temsilcisi Uçar'dan sezon değerlendirmesi

Tekvando il temsilcisi Nurettin Uçar, Malatya tekvandosunun bu yıl şaha kalktığını söyledi.

Tekvando İl Temsilcisi Uçar'dan sezon değerlendirmesi

Tekvando il temsilcisi Nurettin Uçar, Malatya tekvandosunun bu yıl şaha kalktığını söyledi.

03 Haziran 2018 Pazar 15:45
Tekvando İl Temsilcisi Uçar'dan sezon değerlendirmesi

 Tekvando il temsilcisi Nurettin Uçar yaptığı açıklamada sezonu değerlendirdi. Bu yıl tekvandoda Malatya’nın şaha kalktığını ifade eden Uçar, “Önceki yıllara kıyasla madalya sayılarımız ve milli takıma kazandırdığımız sporcularla başarılı bir sezonu geride bıraktık. Tekvando Federasyonu yönetim kurulunda, Malatyalı üyemiz ve merkez hakem kurulunda başkan yardımcımız var. Ayrıca dört arkadaşımız milli takımda görev yapıyor. İlimizde son yıllarda tekvando branşında sisteme ayak uyduramamadan kaynaklı bir durağanlık vardı. Ama bunu üzerimizden attık. Bu yıl madalya sayımız katlanarak arttı. Adıyaman ilinde en son düzenlenen ortaokullar finallerinde 10 altın madalya aldık. Arkasından Türkiye şampiyonasında 4 altın madalya kazandık. Anadolu Yıldızlar Ligi’nde bayan ve erkeklerde takım halinde gruplarda birinci olduk. Balkan Şampiyonası’nda arkadaşlarımız yarıştılar. Bir sporcumuz Avrupa Şampiyonası’nda yarıştı. Bu yıl elde ettiğimiz başarılar gelecek seneler adına bizlere umut verdi. Bu başarılar yalnızca kulüp bazında değil, Malatya'nın il bazında göstermiş olduğu başarılardır. Tekvandoda çok iyi eğitimler almış antrenör arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın yüzde 80’ni beden eğitimi öğretmeni. Federasyonumuzun Malatya’ya bakış açısı, Malatyalı sporcuları ve antrenörleri milli takımlarda değerlendirmeleri başarının gelmesinde büyük rol oynuyor. Daha önceden ilimizde tekvando seçmeleri yapma şansımız çok yoktu. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sadi Fındıklı bey sağ olsun bizi her konuda destekliyor. Yeteri sayıda hakemlerimiz var. İstediğimiz zaman Malatya’da şampiyona ve sporcu seçmeleri düzenleyebiliyoruz. Her müsabaka tekvando adına ciddi bir kazanım“ dedi. 

“Tekvando bireyin eğitimine önem veriyor” 
Ailelerden çocuklarını tekvandoya yönlendirmelerini isteyen Uçar, Çünkü tekvando aynı zamanda bireyin eğitimine önem veriyor. Tekvando, basketbol ile beraber dünyada en çok eğitimli sporcuyu barındıran ve lisanslı sporcusu olan son olimpiyatlarda Türkiye'nin gururu olmuş bir branştır. Malatya’mız hak ettiği başarıları tekrar yakalamak için hızlı bir trend yakaladı” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTekvandoNurettin Uçar
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