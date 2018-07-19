Tekvando il seçmeleri yapılacak

Tekvando Federasyonunun 2018-2019 yılı faaliyet programı kapsamında, Battalgazi Spor Salonunda düzenleneceği öğrenilen Ümitler ve Yıldızlar Tekvando il seçmelerinin 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Tekvando İl Temsilcisi Nurettin Uçar yaptığı açıklamada Malatya’nın iki kategoride de iddialı sporcular çıkaracağını söyledi. Türkiye şampiyonasından madalyalarla dönebilecek sporcuların belirleneceğini ifade eden Uçar, “Bu yılki seçmelere katılım beklenenin üzerinde olduğundan dolayı sporcu izleme süresini üç güne çıkarabiliriz. Her gün en az 100 sporcunun yarışacağını düşünüyoruz. Salon içerisine iki adet ring kurulumu yapacağız. Malatya olarak hem iki ringi kaldırabilecek sayıda hakemimiz hem de elektronik sistemimiz var. Federasyonumuz bu anlamda ilimize yeteri sayıda hakem ve cihaz konusunda bir güzellik yaptı. Bu doğrultuda belirtilen tarihlerde inşallah sporcularımızı belirleyeceğiz. Bu sporcular hem Malatya’nın altyapısı hem de gelecekte ilimize madalyaları getirecek kardeşlerimiz olacak. Türkiye şampiyonasının nerede yapılacağı henüz netleşmedi. Turnuvalara katılacak olan sporcularımız aynı zamanda milli takımın altyapısına katılma şansı elde edecekler. Daha önce bazı sporcularımız Avrupa şampiyonasına gitmek için zaten kota almışlardı. Onlar bu seçmelere katılmayacaklar. Geride kalan aylarda gençler ve büyükler seçmelerimizi tamamlamıştık. Önümüzdeki hafta ümitler ve yıldızlar ardından da minikler seçmelerini yaparak il seçmelerini tamamlayacağız. Devam eden kulüpler Türkiye şampiyonası var. Malatya’dan birkaç kulübümüz orada yarışıyor. Tekvandoda ilimizin elde ettiği başarılar son yıllarda artarak devam etmektedir.” diye konuştu.