Teknik Heyetini Değiştiriyor

Kadrosunu ve teknik ekibini sil baştan yenilemeyi planlayan Pütürge ekibinin, listesinde Hayati Palancı ve Murat Kurt gibi isimlerin bulunduğu bildirildi.

Sezona yeni bir oluşumla gireceklerini belirten yeşil-beyazlı kulübün başkanı Necmettin Akdağ, Malatya’nın 3. Lige acilen bir takım çıkarması gerektiğini söyledi.

Takımın mevcut antrenörlerini alt yapının başına getireceklerini aktaran Akdağ, “Önümüzdeki sezon 3. Lig hedefimizi gerçekleştirmek adına güçlü bir teknik heyet oluşturma kararı aldık. Görüştüğümüz bazı isimler var. 2-3 farklı isim üzerinde duruyoruz. Altyapımız takımın şampiyon olmasında emeği bulunan mevcut hocalarımıza emanet olacak. Ayrıca yeni teknik heyetin sunacağı rapor doğrultusunda ve bizim önceden takip ettiğimiz bazı oyuncularla görüşerek transfer yapacağız. Mevcut kadrodaki iskelet ile çok fazla oynamadan ne gerekiyorsa yapacağız. Bu tür işler aceleye gelmez. Takımın menfaatini düşünen, geleceğe yönelik hesaplamalar yapan bizimle uyum içerisinde olacak isimlere yönelik arayışlar içerisindeyiz. Amacımız Malatya’ya birkaç tane 3. Lig takımı kazandırmaktır. Ama bu noktada herkesin el ele vermesi gerekiyor. Belki bu sezon Yeşilyurt Belediyespor çıkar, diğer sezon biz çıkarız veya biz çıkarız sonraki sezon onlar çıkar hiç fark etmez. Sonuç olarak bir birimize destek olarak bu sezon mutlaka 3. Lige bir takım çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.busabahmalatya.com