01 Ocak 2017 Pazar

Teknik heyetin Azubuike korkusu!

Yeni Malatyaspor’un bu sezon en istikrarlı ve başarılı oyuncularının başında gelen Godson Azubuike bir yandan performansını artırırken, diğer bir yandan ise milli takım hocalarının gözüne giriyor. Nijeryalı yıldızın ligin ikinci yarısında Afrika Uluslar Arası Kupası’na çağrılacak olması ise teknik heyeti endişelendiriyor.

01 Ocak 2017 Pazar 13:13
Teknik heyetin Azubuike korkusu!

Her 2 yıl da bir düzenlenen Afrika Uluslar Arası Kupası bu yıl Gabon’un ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuvanın müdavimi olan Nijerya milli takımının gözdesi ise genç yaşına karşın her yıl üzerine koyarak, futbolunu geliştiren Azubuike.

DAVET YAZISI GELDİ Mİ?

20 yaşındaki Azubuike, Yeni Malatyaspor’da bu sezon sergilediği performansla adeta gün geçtikçe yıldızlaşan bir görüntüye kavuşuyor. Geçtiğimiz sezon Nijerya milli takımının alt yapı kategorilerinde, farklı turnuvalara giden ve sarı kırmızılı takımını zaman zaman eksik bırakan Azubuike’nin bu sezonun ikinci yarısında da Nijerya A Milli takımına çağrılması söz konusu. Teknik heyet zorlu şampiyonluk yarışında orta sahada Azubuike’yı kaybetmek istemezken, henüz kulübe resmi yazının gönderilmediği öğrenildi. Nijerya Futbol Federasyonundan henüz resmi davet yazısı gelmezken, genç yıldızın çağrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

YÖNETİMİN AZUBUİKE PLANI...

Milli takıma gitmesi halinde en az 1 ay takımdan uzak kalacak Azu’nun bu durumu yönetimin ise iştahını kabartıyor. Siyahî yıldızın turnuvada parlaması durumunda astronomik bir bonservisle satışını sağlamak isteyen yönetim, genç oyuncunun durumuna göre orta sahaya takviye yapacak. Azubuike’nin milli takım konusundaki belirsizliği devre arası açıklanacak Nijerya milli takımı kadrosuyla netlik kazanacak. 

FATİH AVCI
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