Ligde sezonun ilk 17 haftasında Altınordu, Boluspor, Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe dışındaki takımlar, teknik direktör değişikliğine gitti. TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Büyükşehir Gaziantepspor, Denizlispor, Elazığspor, Giresunspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor ve Ümraniyespor teknik direktör değişikliği yaptı.



Transfer yasağı olduğu için Yusuf Şimşek'in görevinden istifa ettiği Mersin İdmanyurdu, bu sezon ikinci teknik direktörü ile de yollarını ayırmak zorunda kaldı. Teknik adam değişikliği yapmayan Eskişehirspor, Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor 31'er puanla ligin ilk üç sırasında yer alırken, Boluspor 27 puanla 5., Altınordu ise 22 puanla 10. sırada bulunuyor.



Geçtiğimiz sezonun sonuna kadar 54 farklı teknik adam 17 kulübün başında görev yapmış bir tek Altınordu teknik adam değişikliğine gitmemişti. Ve bu rekor Avrupa’nın tüm ligleri içersinde en çok hoca kıyımı yaşanan lig olarak kayıtlara geçmişti.

TFF 1. Lig'de takımların şu ana kadar çalıştığı teknik direktörler şöyle:



Adana Demirspor: Erkan Sözeri, Engin İpekoğlu



Altınordu: Hüseyin Eroğlu



Balıkesirspor: Reha Erginer, Can Cangök



Bandırmaspor: İsmail Ertekin, Feyyaz Uçar



Boluspor: Fuat Çapa



Büyükşehir Gaziantepspor: Bülent Bölükbaşı, Metin Diyadin



Denizlispor: Selahattin Dervent, Ali Tandoğan



Elazığspor: Ogün Temizkanoğlu, Bayram Bektaş



Eskişehirspor: Alpay Özalan



Evkur Yeni Malatyaspor: İrfan Buz



Giresunspor: Mustafa Kaplan, Yücel İldiz



Göztepe: Okan Buruk



Manisaspor: Koray Palaz, Sait Karafırtınalar



Mersin İdmanyurdu: Levent Arıkdoğan, Yusuf Şimşek (Ayrıldı)



Samsunspor: Engin Korukır, Osman Özköylü



Sivasspor: Osman Özköylü, Mesut Bakkal



Şanlıurfaspor: Ünal Karaman, Kemal Kılıç



Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek, Erkan Sözeri

FATİH AVCI