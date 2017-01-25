25 Ocak 2017 Çarşamba

Teknik direktör kıyımı

Her sezon Avrupa’nın önde gelen üst ve alt ligleri de dahil edildiğinde en çok teknik adamın görevine son verildiği lig olan TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısında 13 takım teknik direktörleri ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezonun sonuna kadar TFF 1. Lig’de 54 farklı teknik adam görev yapmıştı.

25 Ocak 2017 Çarşamba 11:55
Teknik direktör kıyımı

Ligde sezonun ilk 17 haftasında Altınordu, Boluspor, Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe dışındaki takımlar, teknik direktör değişikliğine gitti. TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Büyükşehir Gaziantepspor, Denizlispor, Elazığspor, Giresunspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor ve Ümraniyespor teknik direktör değişikliği yaptı.

Transfer yasağı olduğu için Yusuf Şimşek'in görevinden istifa ettiği Mersin İdmanyurdu, bu sezon ikinci teknik direktörü ile de yollarını ayırmak zorunda kaldı. Teknik adam değişikliği yapmayan Eskişehirspor, Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor 31'er puanla ligin ilk üç sırasında yer alırken, Boluspor 27 puanla 5., Altınordu ise 22 puanla 10. sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonun sonuna kadar 54 farklı teknik adam 17 kulübün başında görev yapmış bir tek Altınordu teknik adam değişikliğine gitmemişti. Ve bu rekor Avrupa’nın tüm ligleri içersinde en çok hoca kıyımı yaşanan lig olarak kayıtlara geçmişti.

TFF 1. Lig'de takımların şu ana kadar çalıştığı teknik direktörler şöyle:

Adana Demirspor: Erkan Sözeri, Engin İpekoğlu

Altınordu: Hüseyin Eroğlu

Balıkesirspor: Reha Erginer, Can Cangök

Bandırmaspor: İsmail Ertekin, Feyyaz Uçar

Boluspor: Fuat Çapa

Büyükşehir Gaziantepspor: Bülent Bölükbaşı, Metin Diyadin

Denizlispor: Selahattin Dervent, Ali Tandoğan

Elazığspor: Ogün Temizkanoğlu, Bayram Bektaş

Eskişehirspor: Alpay Özalan

Evkur Yeni Malatyaspor: İrfan Buz

Giresunspor: Mustafa Kaplan, Yücel İldiz

Göztepe: Okan Buruk

Manisaspor: Koray Palaz, Sait Karafırtınalar

Mersin İdmanyurdu: Levent Arıkdoğan, Yusuf Şimşek (Ayrıldı)

Samsunspor: Engin Korukır, Osman Özköylü

Sivasspor: Osman Özköylü, Mesut Bakkal

Şanlıurfaspor: Ünal Karaman, Kemal Kılıç

Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek, Erkan Sözeri

FATİH AVCI
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