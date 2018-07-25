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“Teklifimizi yaptık”

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fransız oyuncu Pereira’nın düşünme aşamasında olduğunu ifade ederek, “Kendisiyle görüştük teklifimizi yaptık. Kabul ederse kapımız açık, yok etmezse yolu açık olsun. Birkaç gün içerisinde kampımıza katılacak yeni oyuncular olacak.” dedi.

“Teklifimizi yaptık”

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fransız oyuncu Pereira’nın düşünme aşamasında olduğunu ifade ederek, “Kendisiyle görüştük teklifimizi yaptık. Kabul ederse kapımız açık, yok etmezse yolu açık olsun. Birkaç gün içerisinde kampımıza katılacak yeni oyuncular olacak.” dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:53
“Teklifimizi yaptık”

Başkan Gevrek, transferdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Gevrek, anlaşma aşamasında oldukları futbolcuların bulunduğunu ve bu isimlerin kampa katılacağını söyledi. Yeni sezona en iyi şekilde başlamak için kadrolarına önemli takviyeler yapmaları gerektiğini belirten Gevrek, “Transferde özellikle yeni sezona için kadromuzda düşünmediğimiz isimlerle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmaya çalıştık. Nacer Barazite kampımızdan ayrıldı ama henüz kesin bir durum yok. Eğer görüştüğü takımla anlaşırsa yollarımızı ayıracağız. Bunun dışında Cissokho Antalyaspor ile anlaştı, Pereira ise düşünme aşamasında. Kendisiyle görüştük teklifimizi yaptık. Kabul ederse kapımız açık, yok etmezse yolu açık olsun. Birkaç gün içerisinde kampımıza katılacak yeni oyuncular olacak. Şu an anlaşma aşamasına geldiğimiz bu oyuncuların takıma büyük katkılar sunacaklarına inanıyorum. Basında isimleri geçen futbolcularla görüşme halindeyiz. Tabii transferde direkt katkı sağlayacak isimleri almamız gerekiyor. Gelen oyuncunun kulübede oturma gibi bir durumunun olmaması lazım. Transfer komitemiz de bu doğrultuda görüşmeler yürütüyor. İnşallah en kısa sürede bu görüşme halinde olduğumuz oyuncularla anlaşırız.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Adil GevrekYeni MalatyasporPeraira
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