06 Ocak 2018 Cumartesi

“Teklif yok olsa da satmayacağız”

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut yayıncı kuruluşun devre arası programına katıldı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:08
“Teklif yok olsa da satmayacağız”

Programda Faslı golcü Khalid ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bulut, tecrübeli golcüye teklif gelmediğini belirtti. Süper Lig’in ilk yarısında ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle takımına kritik puanlar kazandıran Faslı futbolcuya henüz resmi bir teklifin iletilmediğini ifade eden Bulut şunları söyledi: “Bu futbolcumuz bu sene Dünya Kupası’nda forma giyecek. Ligin ilk yarısında takımı adına olumlu şeyler yaptı. Benim sistemimde olmasını istediğim bir futbolcumuz. Onu kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. Khalid, Türkiye’de oynadıkça daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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