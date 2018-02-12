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TEKLEMEYE BAŞLADIK!

Süper Lig’in ikinci yarısına Osmanlı ve Sivas maçlarında alınan 4 puanla başlayan Yeni Malatyaspor, iç sahadaki Kasımpaşa beraberliği ile puan kaybını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Adem ve Issam’ı kart cezalarından dolayı kaybeden sarı kırmızı temsilcimiz, bu haftada maçtan önce sakatlanan Khalid ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Mina’yı oynatamayacak duruma geldi.

TEKLEMEYE BAŞLADIK!

Süper Lig’in ikinci yarısına Osmanlı ve Sivas maçlarında alınan 4 puanla başlayan Yeni Malatyaspor, iç sahadaki Kasımpaşa beraberliği ile puan kaybını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Adem ve Issam’ı kart cezalarından dolayı kaybeden sarı kırmızı temsilcimiz, bu haftada maçtan önce sakatlanan Khalid ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Mina’yı oynatamayacak duruma geldi.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 12:15
TEKLEMEYE BAŞLADIK!

21. haftanın açılış maçında Kasımpaşa’yı kendi sahasında elinde kaçıran Yeni Malatyaspor’da, kaybedilen 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmada da rakibine diş geçiremeyen ve 3 – 2 mağlup olan kaplanlar rövanşı bu maçta da alamadı. Adem, Issam ve Khalid gibi ilk 11’in 3 değişmez isminden yoksun olarak çıktığı mücadelede bu isimlerin yerlerine şans bulan oyuncular arkadaşlarının yokluğunu arattılar. Savunma kurgusundaki Sivas maçından itibaren rakibe verilen pozisyonların Antalya maçından sonra bu maçta da artarak devam etmesi teknik heyeti ve taraftarı endişelendirmeye başladı.

Osmanlı ve Sivas karşısında alınan 4 puandan sonra, Antalya ve Kasımpaşa maçlarında kaybedilen 5 puan camianın huzurunu kaçırdı. İkinci yarıda haftalar ilerledikçe takımın önemli oyuncularının da bir bir eksilmesi bir başka kayıp olarak değerlendirildi. Geçen hafta Adem ve Issam’ın kart cezalısı durumuna düşmesi, bu hafta da Mina ve Khalid’in kaybedilmesi ideal ilk 11’de zorunlu değişikliklere gidilmesine neden olacak. Özellikle takımı sırtlayan orta saha oyuncularının formsuzluğu da tüm bunlara eklenince kaybedilen puanların yokluğu daha yakından hissediliyor. Cumartesi günü Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın çalışmalarına bugün yapacağı çalışmayla başlayacak.busabahmalatya.com 

FATİH AVCI

Son Güncelleme: 12.02.2018 12:18
Anahtar Kelimeler:
Malatya HaberleriMalatyaIç Sahadaki KasımpaşaYeni MalatyasporOsmanlı Ve Sivas Maçları
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