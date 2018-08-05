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Tekirdağ’da Malatyalılar kahvaltıda bir araya geldi

Tekirdağ Malatyalılar Derneği tarafından verilen sabah kahvaltısında Tekirdağ’da oturan ve görev yapan Malatyalılar bir araya gelerek dostluk ve dayanışmanın güzel bir örneğini verdiler.

Tekirdağ’da Malatyalılar kahvaltıda bir araya geldi

Tekirdağ Malatyalılar Derneği tarafından verilen sabah kahvaltısında Tekirdağ’da oturan ve görev yapan Malatyalılar bir araya gelerek dostluk ve dayanışmanın güzel bir örneğini verdiler.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:45
Tekirdağ’da Malatyalılar kahvaltıda bir araya geldi

Tekirdağ Malatyalılar Derneği tarafından verilen sabah kahvaltısına Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Halk Sağlığı Grup Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, Tekirdağ Hakimleri Mücahit Göker, Hüseyin Şahin, Muhammed Güler ile çok sayıda davetli katıldı.

Dernek Başkanı Mehmet Barut, sabah kahvaltısında bir araya gelerek dostluk örneği vermek istediklerini belirterek, “Bundan sonra sık sık bir araya geleceğiz. Tekirdağ’da oturan Malatyalı sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Yaz tatili olması nedeniyle çok sayıda hemşehrimiz memlekete ziyarete gittiler. Ama biz yine burada bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz” dedi.

Sabah kahvaltısında Malatyalılar adına konuşan Tekirdağ Halk Sağlığı Grup Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin ise, “Tekirdağ’da Malatyalılar olarak bizleri bir araya getiren Malatyalılar Derneğine teşekkür ediyoruz. Malatyalılar bulundukları her yerde o bölgeye katkı vermişleridir. Tekirdağ’da bir araya gelerek dostluğun, kardeşliğin ve beraberliğin en güzel örneğini vermeye başladılar. Bizler burada bir aile gibiyiz, bundan sonra da bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kahvaltının ardından uzun süre sohbet eden Malatyalılar, yeniden buluşmak üzere ayrıldılar. Öte yandan Tekirdağ Malatyalılar Derneği Kurban Bayramı sonrasında ise Çanakkale’ye bir gezi düzenleyeceği de öğrenildi.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağMalatyalılarKahvaltı
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