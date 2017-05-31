Geçtiğimiz yılı beklentilerin uzağında bitirerek BAL 2. Grup’ta şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Yeşilyurt Belediyespor’da önümüzdeki yılın hesapları yapılıyor. Ekonomik ve kurumsal olarak Yeşilyurt Belediyesi’ne bağlı olan turuncu yeşilli kulübün geleceği ile ilgili kararı veren Yeşilyurt Belediyesi, yeni yol haritasını belirledi.

BELEDİYE YÖNETİMİ DAHA ETKİN OLACAK!

3. Lig’e çıkmak için toplamda geçtiğimiz yıl 1,5 milyona yakın bir kaynak kullanan Yeşilyurt Belediyespor’da bu kez bütçe ve hedef de küçük tutulacak. İl dışından çok fazla transfer yapılmadan BAL seviyesinde olan Malatyalı oyuncuların bir araya getirilmesiyle oluşturulacak yeni takımın direkt şampiyonluk için bir hedefi olmayacak. Futbol branşını orta seviyede tutup, bünyesinde bulundurduğu diğer spor branşlarına daha çok ağırlık verecek kulüpte ferdi sporcuların başarısı için yatırım yapacak. Orta sıralarda olan bütçesi çok fazla olmayan takım için mevcut yönetim de görevine devam edecek. Yönetimdeki Dursun Sucu ve Eyüp Bolat devam etse de Yeşilyurt Belediyesi, encümenler ve başkan yardımcıları aracılığıyla bu kez daha aktif olacak.

TEKİN İLE YOLLAR BUGÜN İTİBARİYLE AYRILIYOR

Teknik direktörlük konusunda ise sözleşmesi bugün itibariyle biten İsmail Tekin ile yeni anlaşma yapılmayacak. BAL’da çalıştırdığı Sultangazi, 44 Malatyaspor’da iki dönem ve son olarak da Yeşilyurt Belediyespor’da başarısız olan 66 yaşındaki İsmail Tekin ile yolları ayıracak Yeşilyurt Belediyespor, kulüp antrenörü modeline geçecek. Belirleyeceği genç bir isimle uzun yıllar devam etmeyi planlayan turuncu yeşilliler teknik heyeti fazla kalabalık tutmadan hem maliyeti düşürecek hem de genç antrenörlerin yetişmesini sağlayacak. Bu dönemi Malatya futbolunun özüne dönüşü olarak gören turuncu yeşilliler, Yeni Malatyaspor U21 takımı ve diğer yetenekli gençleri bünyesinde toplayacak.







FATİH AVCI