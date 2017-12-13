Tekerlekli Basketbol Bölgesel Ligi B Grubu’nda mücadele eden Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı evinde Sorgun Umudun Işığı Bedensel Engelliler Basketbol Takımı ile oynadığı maçı 48-31 kazandı. Geçen hafta ligin açılış maçında Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü’ne 79-40 yenilen Malatya temsilcisi bu hafta aldığı galibiyetle puan sıralamasında 3. sıraya yükseldi.

HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı Spor Salonu’nda oynanan maçın değerlendirmesini yapan Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Edip Karakuş, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Müsabakaya istedikleri gibi başladıklarını kaydeden Karakuş şunları söyledi:

“Oyuna ağırlığımızı ilk dakikalardan itibaren koyarak mücadele ettik. Sporcularımız kendilerine maçtan önce söylediklerimizi ellerinden geldiğince yerine getirdiler. Karşı takımın sezona iddialı bir kadro kurarak başladıklarını biliyorduk. Onlara karşı sahada iyi bir mücadele örneği göstererek galip geldik. Maça ilgi oldukça yoğundu. Sporcularımızın aileleri sevenleri ve taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Müsabaka boyunca bizlere destek oldukları için onlara çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta ligin ilk maçında istemediğimiz bir mağlubiyet almıştık. Bu galibiyet yaşadığımız puan kaybını bizlere unutturdu. Ligde üçüncü sıradayız inşallah önümüzdeki maçlarda yine aynı şekilde iyi oynayarak puanlarımızı alıp üst sıralarda yer almak istiyoruz. Yeni bir takım olduğumuz için eksiklerimiz var. Uyum problemimizi maç oynadıkça üzerimizden atacağız. İleriki maçlarda daha güçlü bir takım olacağımıza inanıyorum. Oyuncularımızdan Mehmet Ekici ve Mehmet Kınık maçın en skorer oyuncuları oldular. Genç sporcularımızın hepsine şans verdik onlara güzel mücadele ettiler. 17 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’de deplasmanda Samsun Kuzeyyıldızı Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacağız. Bu maçın hazırlıklarını da en iyi şekilde yaparak oradan da puanlarla dönmek istiyoruz.”



















ÖMER ALİ DELİBAŞ