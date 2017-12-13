13 Aralık 2017 Çarşamba

Tekerlekli Basketbol Takımı dolu dizgin!

Tekerlekli Basketbol Bölgesel Lig B Grubu’nda yer alan Doğanşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 2. hafta maçında konuk ettiği Sorgun Umudun Işığı Bedensel Engelliler Basketbol Takımını 48-31 mağlup etti.

13 Aralık 2017 Çarşamba 11:00
Tekerlekli Basketbol Takımı dolu dizgin!

  Tekerlekli Basketbol Bölgesel Ligi B Grubu’nda mücadele eden Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı evinde Sorgun Umudun Işığı Bedensel Engelliler Basketbol Takımı ile oynadığı maçı 48-31 kazandı. Geçen hafta ligin açılış maçında Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü’ne 79-40 yenilen Malatya temsilcisi bu hafta aldığı galibiyetle puan sıralamasında 3. sıraya yükseldi.

HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR
  İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı Spor Salonu’nda oynanan maçın değerlendirmesini yapan Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Edip Karakuş, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Müsabakaya istedikleri gibi başladıklarını kaydeden Karakuş şunları söyledi:

“Oyuna ağırlığımızı ilk dakikalardan itibaren koyarak mücadele ettik. Sporcularımız kendilerine maçtan önce söylediklerimizi ellerinden geldiğince yerine getirdiler. Karşı takımın sezona iddialı bir kadro kurarak başladıklarını biliyorduk. Onlara karşı sahada iyi bir mücadele örneği göstererek galip geldik. Maça ilgi oldukça yoğundu. Sporcularımızın aileleri sevenleri ve taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Müsabaka boyunca bizlere destek oldukları için onlara çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta ligin ilk maçında istemediğimiz bir mağlubiyet almıştık. Bu galibiyet yaşadığımız puan kaybını bizlere unutturdu. Ligde üçüncü sıradayız inşallah önümüzdeki maçlarda yine aynı şekilde iyi oynayarak puanlarımızı alıp üst sıralarda yer almak istiyoruz. Yeni bir takım olduğumuz için eksiklerimiz var. Uyum problemimizi maç oynadıkça üzerimizden atacağız. İleriki maçlarda daha güçlü bir takım olacağımıza inanıyorum. Oyuncularımızdan Mehmet Ekici ve Mehmet Kınık maçın en skorer oyuncuları oldular. Genç sporcularımızın hepsine şans verdik onlara güzel mücadele ettiler. 17 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’de deplasmanda Samsun Kuzeyyıldızı Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacağız. Bu maçın hazırlıklarını da en iyi şekilde yaparak oradan da puanlarla dönmek istiyoruz.”








ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahDoğanşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017