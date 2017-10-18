Doğanşehir Belediye Spor Tekerlekli Sandalye ve Basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İnönü Üniversitesi BESYO Spor Salonu’nda yapılan antrenmanlarla bölgesel lige hazırlanan takımda moraller yerinde.

İLK MAÇLARI 2 ARALIK’TA!

İnönü Üniversitesi engelliler ve spor eğitimi 4’üncü sınıf öğrencisi olan ve Doğanşehir Belediye Spor Tekerlekli Sandalye ve Basketbol antrenörlüğü görevini yürüten Edip Karakuş çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bu yıl ligde ikinci sezonlarını yaşayacaklarını belirten Karakuş, “Geçen sene Bölgesel Lig Doğu grubundaydık. Grubu 5’inci sırada bitirdik. Bu sene de maçlarımız 18 Kasım’da başlayacak. Bizim ilk maçımız Samsun Çarşamba’da 2 Aralık’ta gerçekleşecek. Takıma dışarıdan 3 transfer yaptık. Birkaç oyuncumuz sayesinde 3-4 tane yeni oyuncu kazandırdık. Asıl amacımız Malatya’da ki engelli kardeşlerimizi sporla tanıştırmak. Tabi ki sadece tekerlekli sandalye basketbol değil, bizim bünyemiz altında atletizm ve bu sene inşallah katılacağımız voleybol müsabakalarına da gideceğiz. Ayrıca yapabildiğimiz bilek güreşi var. Yine masa tenisi var. Yani elimizden geldiği kadarıyla her türlü engelli sporu yapmaya, engelli kardeşlerimizi buluşturmaya çalışıyoruz. Haftanın 3 günü antrenmanımızı burada yapıyoruz. Sağ olsun üniversite de bizim bu ihtiyacımızı karşılıyor.” Şeklinde konuştu.

KARAKUŞ: “PAHALI BİR SPOR DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR”

Basketbol takımında şu an 18 oyuncuları olduğunu ifade eden Karakuş, “Bizim tekerlekli sandalyede en büyük sıkıntımız, sandalye. Bu oyun bunlarla oynandığı için ve pahalı bir malzeme olduğu için bunu almak biraz zor. Bir tanesinin 15 bin lira civarı bir maliyeti var. Bundan önceki dönemlerde Oğuz hocamız sağ olsun çok çalıştı. Cumhurbaşkanımızın vasıtasıyla bir kısmını da federasyondan alabildik. Ama yine de tam anlamı ile yetmiyor. 18 oyuncumuz var ama kullanabildiğimiz 10 tane sandalyemiz var. 8 tane sporcumuz boşta kalıyor. Onları da sonradan çalıştırıyoruz. Geçen sene sağ olsun Doğanşehir Kaymakamlığı çok destek oldu. Onun dışında bir sponsorumuz vardı. Ancak bunların dışında maalesef bir destek alamadık. Söz veren çok ama yapan yok. Ama inşallah bu Ampute Milli Takım’ın başarısı engellilerin yaptığı spora biraz daha ilgiyi artıracak. Zaten olması gereken de ilginin fazla olması. Bu insanlar bu imkanlarla çok başarılara imza atıyorlar. Keşke bunlara biraz daha imkân verebilsek daha iyi olacak. Geçen sene 3 arkadaşımız Fransa’ya Avrupa Şampiyonası’na gitti. Bizim takımdan bir arkadaşımız Avrupa 3’üncüsü oldu. Ama kimsenin haberi olmadı olmuyor da. Çünkü umursamıyorlar.” Dedi.

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ KORMADAN ÇEKİNMEDEN GELSİNLER”

Takımda oynayan bir çok sporcunun ciddi anlamda profesyonel düzeye geldiğini aktaran antrenör Karakuş, “Çoğu profesyonel düzeyde oynayabilecek seviyedeler. Ve bu durum sadece bizim takım için geçerli değil, tüm engelli sporcular ve tüm branştakiler için geçerli. İlk başta geliyorlar ve korkuyorlar, yapabilir miyiz, olur mu? Gibi düşünüyorlar. Çünkü farklı bir ortama geliyor, farklı kişileri tanıyor, farklı duygular yaşıyor, çekiniyor. Bütün engelli kardeşlerimiz emin olsunlar. Yapamayacakları hiçbir şey yok. Gelsinler ve biz burada sadece tekerlekli sandalye ile basketbolda yapmıyoruz her türlü sporu yapabiliriz. Hangi branşa yatkınsa onu yaparlar zaten bizim de hedefimiz budur.” Diye konuştu.

AKGÜN: 14 YILDIR BU SPORLA UĞRAŞIYORUM

Takımın tecrübeli oyuncusu Abdullah Akgün ise 14 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, hedeflerinin daha üst liglerde mücadele etmek olduğunu söyledi. Akgün, spor yaparak evde oturmaktan daha faydalı bir iş yaptıklarını ifade ederek, “İlk başladığım zaman korkuyordum. Ve ilk zamanlarda zevk almıyordum. Başardığını gördüğü zaman daha da keyif alıyor. Benim şu an tek amacım var. Ben bayağı zaman oldu ancak daha genç arkadaşların da benim yaşadığım mutluluğu yaşaması için elimden geleni yapacağım ve gördüğümüz engelleri yok etmeye çalışıyoruz. Deplasmanlara gittiğimiz zaman ve otellerde kaldığımız zamanlarda arkadaşlarla buluşuyoruz ve oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. Çay içiyoruz. Bunlar çok güzel anı olarak kalıyor. İlk sene ki fotoğraflarıma bakıyorum. Çok güzel yıllar olduğunu düşünüyorum.” Dedi.

AKGÜN: MALATYA’DAN YETERİ İLGİYİ GÖREMİYORUZ

Malatya’nın bu spora yeteri ilgiyi göstermediğini aktaran Akgün, “Batman maçını 70 sayı civarında fark atarak almıştık. Bunun yanı sıra çoğu zaman yenildiğimiz de oldu. Ne yazık ki Malatya’da fazla destek görmediğimiz için diğer illerin de daha çok takımları var. Mesela Hakkari’nin 2 tane takımı var. Malatya’nın ise 1 takımı var. En çok da bu duruma üzgünüz diyebiliriz. Olması gereken ilgiyi, diğer kulüplere gösterilen ilgiyi 10’da bir de olsa bize de gösterilmesini istiyoruz. Bizim de olduğumuzu fark etmeleri yeterli. Bu sene inşallah geçen seneye göre daha iddialı bir takım kuruyoruz. 3-4 tane yeni arkadaş bulduk. Onlarda bizimle beraber olacak. 3 transferimiz var. Bu sene ki hedefimiz play oflar. Ondan sonra 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig diye ayrılıyor. İlk hedefimiz play off’da başarılı olup sonra 2. Lige çıkmak. Bu duruma inandığımız için transferler yapıyoruz. Bu sene inancımız sonsuz.” İfadelerini kullandı.





























ÖMER ALİ DELİBAŞ