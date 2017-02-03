“MAÇA KADAR KAMPTAYIZ”
Ravcı, transferde takıma katılan yeni oyuncuların olduğuna da değinerek, “Biliyorsunuz aramıza yeni katılan oyuncular oldu. En son Ayite ile Murat Yıldırım’ı transfer ettik. Ben inanıyorum ki bu arkadaşlar bize katkı sağlayacaklardır. Lider oyuncular zaten. En son Samsun maçında sakatlıklardan dolayı eksikliklerimiz vardı. Bu kamp süresince en azından sakatların tedavileri devam eder, antrenman yönünden eksikleri olan arkadaşlarımızın da bu eksiklerini kapatmış oluruz. Kısacası Denizli maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bir yarış içerisinde olduğumuzu Denizli maçını kazanarak göstereceğiz. Şuanda herhangi bir sıkıntımız yok. Transfer de bitti zaten. Tek sıkıntımız sakatlarımızın durumu. Kamp süresince öyle umuyorum ki hepsi aramıza katılacaklar. Maçtan 1 gün önceye kadar kampımız devam edecek” diye konuştu.
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