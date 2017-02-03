Takımın kamp yaptığı Antalya’da konuşan Sportif Direktör Ali Ravcı, kamp çalışmaları ve takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hava şartlarının iyi olmamasını da göz önüne alıp, verilen arayı değerlendirme adına kamp yaptıklarını kaydeden Ravcı, “Tabi lige verilen arayı değerlendirmek ve Malatya’daki hava şartlarını da göz önüne alarak böyle bir kamp yapmayı düşündük. Buradaki hava şartları ve antrenman yaptığımız sahanın zemini bizim için çok iyi. Arayı Antalya’da değerlendirmek istedik. Tabi önümüzde bir Denizli maçı var. En son kaybettiğimiz Samsun maçından sonra sakatlıklarla birlikte bayağı bir eksiğimiz vardı. Bu arada en azından o sakatların düzelmesi için buradaki çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“MAÇA KADAR KAMPTAYIZ”

Ravcı, transferde takıma katılan yeni oyuncuların olduğuna da değinerek, “Biliyorsunuz aramıza yeni katılan oyuncular oldu. En son Ayite ile Murat Yıldırım’ı transfer ettik. Ben inanıyorum ki bu arkadaşlar bize katkı sağlayacaklardır. Lider oyuncular zaten. En son Samsun maçında sakatlıklardan dolayı eksikliklerimiz vardı. Bu kamp süresince en azından sakatların tedavileri devam eder, antrenman yönünden eksikleri olan arkadaşlarımızın da bu eksiklerini kapatmış oluruz. Kısacası Denizli maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bir yarış içerisinde olduğumuzu Denizli maçını kazanarak göstereceğiz. Şuanda herhangi bir sıkıntımız yok. Transfer de bitti zaten. Tek sıkıntımız sakatlarımızın durumu. Kamp süresince öyle umuyorum ki hepsi aramıza katılacaklar. Maçtan 1 gün önceye kadar kampımız devam edecek” diye konuştu.

FATİH AVCI