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Tek maçta 14 gol!

Malatya U15 Futbol Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları oynandı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Pütürge Gençlik arasında oynanan karşılaşma gol düellosuna sahne olurken, Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmadan 8-6 üstün ayrılan taraf oldu. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) ile Futbol Malatya İl Temsilciliği tarafından organize edilen U15 Futbol Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı yaşandı. 1 karşılaşmanın hükmen sonuçlandığı ligde, oynanan 4 karşılaşmada 27 gol kaydedildi. U15 Futbol Ligi’nin üçüncü haftasında şu sonuçlar alındı:

Tek maçta 14 gol!

Malatya U15 Futbol Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları oynandı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Pütürge Gençlik arasında oynanan karşılaşma gol düellosuna sahne olurken, Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmadan 8-6 üstün ayrılan taraf oldu. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) ile Futbol Malatya İl Temsilciliği tarafından organize edilen U15 Futbol Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı yaşandı. 1 karşılaşmanın hükmen sonuçlandığı ligde, oynanan 4 karşılaşmada 27 gol kaydedildi. U15 Futbol Ligi’nin üçüncü haftasında şu sonuçlar alındı:

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:14
Tek maçta 14 gol!

Malatyagücü-Anadolu Selçuklu: 1-6

Malatya Fenerspor-Kaldırımgücü: 1-1

Karakavakspor-Kale Gençlerbirliği: 1-3

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Pütürge Gençlik: 8-6.

Konak Belediyespor-Telekomspor: 3-0 (hükmen). busabahmalatya.com

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