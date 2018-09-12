Tek maçta 14 gol!

Malatya U15 Futbol Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları oynandı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Pütürge Gençlik arasında oynanan karşılaşma gol düellosuna sahne olurken, Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmadan 8-6 üstün ayrılan taraf oldu. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) ile Futbol Malatya İl Temsilciliği tarafından organize edilen U15 Futbol Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı yaşandı. 1 karşılaşmanın hükmen sonuçlandığı ligde, oynanan 4 karşılaşmada 27 gol kaydedildi. U15 Futbol Ligi’nin üçüncü haftasında şu sonuçlar alındı: