08 Şubat 2017 Çarşamba

Tek gole boyun eğdiler

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta deplasmanda Elazığ Yolspor ile karşılaşan İnönü Üniversitesispor, sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 10:51
Tek gole boyun eğdiler

  Elazığ Yol Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Mustafa İnan, Ömer Yüzer, Ahmet Fındık hakem üçlüsü yönetti. İnönü Üniversitesispor rakibi karşısına Volkan, Fikret, Enes Ataş, Yunus, Cumali, Fatih Sakin, Meriç, Ramazan, Kerem, Ebubekir Bozan ve Ebubekir Yardım on biriyle çıktı. 16.hafta mücadelesine etkili başlayan konuk takım İnönü Üniversitesispor rakibi karşısında net pozisyonlardan sonuç çıkaramayınca ev sahibi takım 52.dakikada bulduğu ilk etkili pozisyonda Enes Altun’un frikikten kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Maç bu sonuçla bitti ve İnönü Üniversitesispor haftayı 21 puanla 6.sırada kapattı. Karşılaşmanın 60.dakikasında ev sahibi takımın kullandığı penaltı vuruşunu İnönü Üniversitesispor’un kalecisi Volkan Tuncel kurtardı. 

İHA
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